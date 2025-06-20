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Россия подписала с Узбекистаном документ о строительстве большой АЭС
Россия подписала с Узбекистаном документ о строительстве большой АЭС - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия подписала с Узбекистаном документ о строительстве большой АЭС
Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:57+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, росатом, узбекистан, аэс
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Росатом, УЗБЕКИСТАН, АЭС
Россия подписала с Узбекистаном документ о строительстве большой АЭС
Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и директор "Узатома" Азим Ахмедхаджаев.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Лихачев сообщил о параметрах проекта РФ и Казахстана по строительству АЭС