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РФ и Узбекистан работают над проектом АЭС большой мощности, заявил Лихачев
РФ и Узбекистан работают над проектом АЭС большой мощности, заявил Лихачев - 20.06.2025, ПРАЙМ
РФ и Узбекистан работают над проектом АЭС большой мощности, заявил Лихачев
Россия и Узбекистан работают над проектом АЭС большой мощности на 2 ГВт, она расположится на одной площадке с атомными блоками малой мощности, это будет... | 20.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан работают над проектом АЭС большой мощности на 2 ГВт, она расположится на одной площадке с атомными блоками малой мощности, это будет уникальный по мировым меркам проект, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Россия и Узбекистан подписали документ об основных параметрах проекта сооружения АЭС большой мощности в Узбекистане. "Сегодня мы заключили договоренности о выходе на расширение этого проекта. Работаем над конструкцией еще двух больших атомных энергоблоков гигаваттного класса на этой площадке", - сказал Лихачев журналистам по итогам подписания. Это даст возможности оптимизировать затраты на проекты АЭС и малой, и большой мощности, а значит, сделать стоимость электроэнергии более привлекательной для потребителя, пояснил Лихачев. Кроме того, появляется возможности оперативного маневрирования мощностью, добавил он. "Здесь наши узбекские друзья работают над самым уникальным на планете обликом атомной электростанции", - подчеркнул Лихачев. На одной площадке будут расположены и мощности гигаваттного класса, и несколько реакторов малой мощности, отметил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Росатом, Алексей Лихачев, АЭС
РФ и Узбекистан работают над проектом АЭС большой мощности, заявил Лихачев
Лихачев: РФ и Узбекистан работают над проектом АЭС большой мощности на 2 ГВт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан работают над проектом АЭС большой мощности на 2 ГВт, она расположится на одной площадке с атомными блоками малой мощности, это будет уникальный по мировым меркам проект, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Россия и Узбекистан подписали документ об основных параметрах проекта сооружения АЭС большой мощности в Узбекистане.
"Сегодня мы заключили договоренности о выходе на расширение этого проекта. Работаем над конструкцией еще двух больших атомных энергоблоков гигаваттного класса на этой площадке", - сказал Лихачев журналистам по итогам подписания.
Это даст возможности оптимизировать затраты на проекты АЭС и малой, и большой мощности, а значит, сделать стоимость электроэнергии более привлекательной для потребителя, пояснил Лихачев. Кроме того, появляется возможности оперативного маневрирования мощностью, добавил он.
"Здесь наши узбекские друзья работают над самым уникальным на планете обликом атомной электростанции", - подчеркнул Лихачев.
На одной площадке будут расположены и мощности гигаваттного класса, и несколько реакторов малой мощности, отметил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россия и Узбекистан до конца года согласуют первые проекты инвестплатформы