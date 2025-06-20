https://1prime.ru/20250620/aes-858725449.html
Лихачев сообщил о перспективе строительства крупных блоков АЭС в России
Лихачев сообщил о перспективе строительства крупных блоков АЭС в России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Лихачев сообщил о перспективе строительства крупных блоков АЭС в России
Госкорпорация "Росатом" в ближайшей перспективе должна начать строить шесть крупных блоков АЭС в России, будут также запущены блоки на Ленинградской АЭС и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:57+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" в ближайшей перспективе должна начать строить шесть крупных блоков АЭС в России, будут также запущены блоки на Ленинградской АЭС и Курской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "И, конечно, очень вдохновляющая повестка на ближайшие дни. Мы продолжаем строить два ленинградских блока, мы должны запустить промышленную эксплуатацию и два курских блока, и еще шесть энергоблоков, только крупных, мощных, заложить непосредственно в работу. Конечно, это, в первую очередь, повестка работы с регионами, с губернаторами", - сказал Лихачев. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Росатом, Алексей Лихачев, РОССИЯ, АЭС
Лихачев сообщил о перспективе строительства крупных блоков АЭС в России
Лихачев: в скорой перспективе "Росатом" может начать строительство шести крупных АЭС в РФ
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" в ближайшей перспективе должна начать строить шесть крупных блоков АЭС в России, будут также запущены блоки на Ленинградской АЭС и Курской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"И, конечно, очень вдохновляющая повестка на ближайшие дни. Мы продолжаем строить два ленинградских блока, мы должны запустить промышленную эксплуатацию и два курских блока, и еще шесть энергоблоков, только крупных, мощных, заложить непосредственно в работу. Конечно, это, в первую очередь, повестка работы с регионами, с губернаторами", - сказал Лихачев.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Лихачев заявил о недопустимости военного риска в отношении АЭС "Бушер"