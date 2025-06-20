Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Честный знак" запустит "Платформу доверия" в сфере косметики и химии - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/chestnyy-znak-858724277.html
"Честный знак" запустит "Платформу доверия" в сфере косметики и химии
"Честный знак" запустит "Платформу доверия" в сфере косметики и химии - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Честный знак" запустит "Платформу доверия" в сфере косметики и химии
"Честный знак" и компания "Арнест" в рамках ПМЭФ подписали меморандум для создания "Платформы доверия" в индустрии косметики и бытовой химии, сообщили РИА... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:42+0300
2025-06-20T13:42+0300
пмэф-2025
"честный знак"
бизнес
россия
косметика
бытовая химия
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cc14424e7ff6f9111548cba59eefe84f.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "Честный знак" и компания "Арнест" в рамках ПМЭФ подписали меморандум для создания "Платформы доверия" в индустрии косметики и бытовой химии, сообщили РИА Новости в "Арнесте". "Честный знак" запускает "Платформу доверия" в индустрии косметики и бытовой химии. Сегодня в ходе работы ПМЭФ - 2025 был подписан меморандум между ЦРПТ (оператором государственной системы маркировки "Честный знак") и компанией "Арнест" – одним из ведущих игроков на российском рынке косметики и бытовой химии. Обе стороны объединяют усилия для создания "Платформы доверия", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе сотрудничества планируется обмен практиками внедрения маркировки косметики, бытовой химии и парфюмерии, проведение мероприятий и консультаций, направленных на передачу опыта работы между участниками рынка, а также обсуждение существующей нормативно - правовой базы с целью ее дальнейшей проработки и улучшения. "В мае стартовал первый этап обязательной маркировки. Наша цель – к июлю 2028 года обеспечить полную прослеживаемость косметики и бытовой химии. Маркировка гарантирует, что оптовики не закупят подделку, а розница не поставит ее на полки. При приемке товара система сама проверит легальность кода и сообщит продавцу о нарушениях. Покупатели в магазинах смогут проверить продукцию через мобильное приложение "Честный знак", - сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. Президент компании "Арнест" Алексей Сагал подчеркнул, что создание "Платформы доверия" – логичное продолжение совместной работы, появится возможность оперативно решать отраслевые вопросы, обмениваться лучшими практиками и вместе формировать прозрачные правила игры. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250601/tsrpt-858099763.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c0a322b52590875f76bc1e863009d1c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"честный знак", бизнес, россия, косметика, бытовая химия
ПМЭФ-2025, "Честный знак", Бизнес, РОССИЯ, косметика, бытовая химия
13:42 20.06.2025
 
"Честный знак" запустит "Платформу доверия" в сфере косметики и химии

"Арнест": совместно с "Честным знаком" будет создана "Платформа доверия" в сфере косметики

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомада
Помада - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "Честный знак" и компания "Арнест" в рамках ПМЭФ подписали меморандум для создания "Платформы доверия" в индустрии косметики и бытовой химии, сообщили РИА Новости в "Арнесте".
"Честный знак" запускает "Платформу доверия" в индустрии косметики и бытовой химии. Сегодня в ходе работы ПМЭФ - 2025 был подписан меморандум между ЦРПТ (оператором государственной системы маркировки "Честный знак") и компанией "Арнест" – одним из ведущих игроков на российском рынке косметики и бытовой химии. Обе стороны объединяют усилия для создания "Платформы доверия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе сотрудничества планируется обмен практиками внедрения маркировки косметики, бытовой химии и парфюмерии, проведение мероприятий и консультаций, направленных на передачу опыта работы между участниками рынка, а также обсуждение существующей нормативно - правовой базы с целью ее дальнейшей проработки и улучшения.
"В мае стартовал первый этап обязательной маркировки. Наша цель – к июлю 2028 года обеспечить полную прослеживаемость косметики и бытовой химии. Маркировка гарантирует, что оптовики не закупят подделку, а розница не поставит ее на полки. При приемке товара система сама проверит легальность кода и сообщит продавцу о нарушениях. Покупатели в магазинах смогут проверить продукцию через мобильное приложение "Честный знак", - сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
Президент компании "Арнест" Алексей Сагал подчеркнул, что создание "Платформы доверия" – логичное продолжение совместной работы, появится возможность оперативно решать отраслевые вопросы, обмениваться лучшими практиками и вместе формировать прозрачные правила игры.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
!Шоколадные конфеты - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2025
Новые категории товаров подключат к маркировке "Честный знак" с 1 сентября
1 июня, 17:06
 
ПМЭФ-2025"Честный знак"БизнесРОССИЯкосметикабытовая химия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала