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"Честный знак" запустит "Платформу доверия" в сфере косметики и химии

"Честный знак" запустит "Платформу доверия" в сфере косметики и химии - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Честный знак" запустит "Платформу доверия" в сфере косметики и химии

"Честный знак" и компания "Арнест" в рамках ПМЭФ подписали меморандум для создания "Платформы доверия" в индустрии косметики и бытовой химии, сообщили РИА... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:42+0300

2025-06-20T13:42+0300

2025-06-20T13:42+0300

пмэф-2025

"честный знак"

бизнес

россия

косметика

бытовая химия

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "Честный знак" и компания "Арнест" в рамках ПМЭФ подписали меморандум для создания "Платформы доверия" в индустрии косметики и бытовой химии, сообщили РИА Новости в "Арнесте". "Честный знак" запускает "Платформу доверия" в индустрии косметики и бытовой химии. Сегодня в ходе работы ПМЭФ - 2025 был подписан меморандум между ЦРПТ (оператором государственной системы маркировки "Честный знак") и компанией "Арнест" – одним из ведущих игроков на российском рынке косметики и бытовой химии. Обе стороны объединяют усилия для создания "Платформы доверия", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе сотрудничества планируется обмен практиками внедрения маркировки косметики, бытовой химии и парфюмерии, проведение мероприятий и консультаций, направленных на передачу опыта работы между участниками рынка, а также обсуждение существующей нормативно - правовой базы с целью ее дальнейшей проработки и улучшения. "В мае стартовал первый этап обязательной маркировки. Наша цель – к июлю 2028 года обеспечить полную прослеживаемость косметики и бытовой химии. Маркировка гарантирует, что оптовики не закупят подделку, а розница не поставит ее на полки. При приемке товара система сама проверит легальность кода и сообщит продавцу о нарушениях. Покупатели в магазинах смогут проверить продукцию через мобильное приложение "Честный знак", - сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. Президент компании "Арнест" Алексей Сагал подчеркнул, что создание "Платформы доверия" – логичное продолжение совместной работы, появится возможность оперативно решать отраслевые вопросы, обмениваться лучшими практиками и вместе формировать прозрачные правила игры. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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"честный знак", бизнес, россия, косметика, бытовая химия