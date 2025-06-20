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Дюков прокомментировал рост добычи нефти в рамках ОПЕК+

Дюков прокомментировал рост добычи нефти в рамках ОПЕК+ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Дюков прокомментировал рост добычи нефти в рамках ОПЕК+

Летом, в сезон высокого спроса на нефтепродукты в мире, действия ОПЕК+ по росту добычи нефти не вызовут значительного избытка на рынке, заявил глава "Газпром... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:03+0300

2025-06-20T10:03+0300

2025-06-20T10:03+0300

энергетика

нефть

александр дюков

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Летом, в сезон высокого спроса на нефтепродукты в мире, действия ОПЕК+ по росту добычи нефти не вызовут значительного избытка на рынке, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Увеличение добычи в рамках ОПЕК+ происходит на фоне сезонного увеличения спроса. Поздней весной и летом на мировом рынке нефти традиционно наблюдается существенный рост спроса на нефтепродукты, он может увеличиваться больше чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, летом действия ОПЕК+ не вызовут значительного избытка на мировом рынке", - сказал он журналистам на брифинге в рамках ПМЭФ. Дюков отметил, что временный профицит нефти на мировом рынке в дальнейшем, если и возможен, то будет компенсироваться закупками для пополнения стратегических запасов нефти США, Китая и других стран. "Новая администрация США поставила задачу как можно скорее пополнить стратегические запасы нефти, которые упали до примерно 400 миллионов баррелей (менее 20 дней потребления) при мощностях хранилищ свыше 700 миллионов баррелей. Китай объявил, что ускорит пополнение стратегических запасов топлива, запланированное на этот год. Поэтому рост добычи ОПЕК+ в ближайшие месяцы вряд ли приведет к затовариванию рынка, хотя и росту цен не будет способствовать", - добавил Дюков. К удорожанию же нефти, по мнению Дюкова, может привести иной фактор. Если цены на "черное золото" долго будут на относительно низком уровне, то ряд производителей будут вынуждены снизить свою инвестиционную активность. Это, сказал глава "Газпром нефти", может привести к тому, что в отрасли будет меньше инвестиций, меньше новых проектов в сфере добычи, что будет приводить к дефициту нефти. "Как мы предполагаем, дальнейшие решения по целевой добыче ОПЕК+ будет принимать с учетом сезонности, динамики спроса, добычи за пределами ОПЕК+, в том числе влияния событий на Ближнем Востоке", - заключил Дюков. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - имеют "добровольные", дополнительные к квотам обязательства. Ограничения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Начиная с мая ОПЕК+ договорился ускорить отход от этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне и июле. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20241202/gazpromneft-853262454.html

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нефть, александр дюков, газпром