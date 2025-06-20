Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2025 году - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250620/gazprom-neft-858705510.html
"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2025 году
"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2025 году - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2025 году
"Газпром нефть" ожидает, что нефтепереработка компании в 2025 году будет сопоставима с рекордным уровнем 2024 года или чуть превысит его, заявил председатель... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:02+0300
2025-06-20T10:02+0300
энергетика
нефть
александр дюков
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/83/757618399_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_b4f4955096f36f53aee15f462cbc0a26.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает, что нефтепереработка компании в 2025 году будет сопоставима с рекордным уровнем 2024 года или чуть превысит его, заявил председатель правления компании Александр Дюков. "Объем переработки нефти в 2025 году будет сопоставим или чуть выше уровня 2024 года, который оказался рекордным для компании по этому показателю", - сказал он журналистам на брифинге в кулуарах ПМЭФ. "Газпром нефть" в 2022 году переработала более 41 миллиона тонн нефти. При этом показатель за предыдущие два года не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем в 2023 году увеличится, а в 2024 году нефтепереработка вырастет до рекордного уровня. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20241202/gazpromneft-853262454.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75761/83/757618399_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_66e61e0a059127f82eae0b9342337031.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, александр дюков, газпром
Энергетика, Нефть, Александр Дюков, Газпром
10:02 20.06.2025
 
"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2025 году

"Газпром нефть" ожидает нефтепереработку на уровне или чуть выше рекорда 2024 г

"Газпром нефть"
Газпром нефть
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает, что нефтепереработка компании в 2025 году будет сопоставима с рекордным уровнем 2024 года или чуть превысит его, заявил председатель правления компании Александр Дюков.
"Объем переработки нефти в 2025 году будет сопоставим или чуть выше уровня 2024 года, который оказался рекордным для компании по этому показателю", - сказал он журналистам на брифинге в кулуарах ПМЭФ.
"Газпром нефть" в 2022 году переработала более 41 миллиона тонн нефти. При этом показатель за предыдущие два года не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем в 2023 году увеличится, а в 2024 году нефтепереработка вырастет до рекордного уровня.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
АЗС Газпромнефть - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Путин оценил работу Газпромнефти по внедрению новых технологий
2 декабря 2024, 20:15
 
ЭнергетикаНефтьАлександр ДюковГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала