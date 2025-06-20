https://1prime.ru/20250620/gazprom-neft-858705510.html
"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2025 году
"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2025 году - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2025 году
"Газпром нефть" ожидает, что нефтепереработка компании в 2025 году будет сопоставима с рекордным уровнем 2024 года или чуть превысит его, заявил председатель... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:02+0300
2025-06-20T10:02+0300
2025-06-20T10:02+0300
энергетика
нефть
александр дюков
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает, что нефтепереработка компании в 2025 году будет сопоставима с рекордным уровнем 2024 года или чуть превысит его, заявил председатель правления компании Александр Дюков. "Объем переработки нефти в 2025 году будет сопоставим или чуть выше уровня 2024 года, который оказался рекордным для компании по этому показателю", - сказал он журналистам на брифинге в кулуарах ПМЭФ. "Газпром нефть" в 2022 году переработала более 41 миллиона тонн нефти. При этом показатель за предыдущие два года не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем в 2023 году увеличится, а в 2024 году нефтепереработка вырастет до рекордного уровня. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, александр дюков, газпром
Энергетика, Нефть, Александр Дюков, Газпром
"Газпром нефть" ожидает роста нефтепереработки в 2025 году
"Газпром нефть" ожидает нефтепереработку на уровне или чуть выше рекорда 2024 г
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" ожидает, что нефтепереработка компании в 2025 году будет сопоставима с рекордным уровнем 2024 года или чуть превысит его, заявил председатель правления компании Александр Дюков.
"Объем переработки нефти в 2025 году будет сопоставим или чуть выше уровня 2024 года, который оказался рекордным для компании по этому показателю", - сказал он журналистам на брифинге в кулуарах ПМЭФ.
"Газпром нефть" в 2022 году переработала более 41 миллиона тонн нефти. При этом показатель за предыдущие два года не раскрывался, однако Дюков сообщал, что объем в 2023 году увеличится, а в 2024 году нефтепереработка вырастет до рекордного уровня.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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