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Глава "Циана" рассказал о сложностях входа Wildberries на рынок жилья
Глава "Циана" рассказал о сложностях входа Wildberries на рынок жилья - 20.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Циана" рассказал о сложностях входа Wildberries на рынок жилья
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Недвижимость. Вход Wildberries на рынок жилой недвижимости будет сопряжен с рядом трудностей и займет много времени, заявил РИА... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T03:21+0300
2025-06-20T03:21+0300
2025-06-20T03:21+0300
бизнес
недвижимость
wildberries
циан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Недвижимость. Вход Wildberries на рынок жилой недвижимости будет сопряжен с рядом трудностей и займет много времени, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ) гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев.
Ранее сообщалось, что Wildberries планирует начать продажи недвижимости, в настоящий момент идут переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. По словам главы компании Татьяны Ким, маркетплейс регулярно увеличивает число категорий товаров на площадке и добавляет новые сервисы и способы доставки.
"Мы с интересом смотрим на это. Я думаю, это скорее некий эксперимент. Основные его сложности будут в доверии, сетевом эффекте и контенте", - сказал Григорьев.
Он пояснил, что приобретение жилья - одна из самых главных и редких сделок в жизни человека, ее нельзя ставить в один ряд с покупкой других товаров, которые можно забрать в пункте выдачи, и здесь очень важно доверие к платформе. Также нужно наладить качественное взаимодействие покупателей и продавцов. Кроме того, необходимо собрать огромную массу контента, так как потребителю нужно видеть все предложение на одной площадке.
Все это нарабатывается годами, подчеркнул Григорьев, добавив, что в этом плане у "Циан" большое преимущество, и конкуренции он не опасается.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, недвижимость, wildberries, циан
Бизнес, Недвижимость, Wildberries, ЦИАН
Глава "Циана" рассказал о сложностях входа Wildberries на рынок жилья
Глава "Циана" Григорьев: вход Wildberries на рынок жилой недвижимости займет много времени
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Недвижимость. Вход Wildberries на рынок жилой недвижимости будет сопряжен с рядом трудностей и займет много времени, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ) гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев.
Ранее сообщалось, что Wildberries планирует начать продажи недвижимости, в настоящий момент идут переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. По словам главы компании Татьяны Ким, маркетплейс регулярно увеличивает число категорий товаров на площадке и добавляет новые сервисы и способы доставки.
"Мы с интересом смотрим на это. Я думаю, это скорее некий эксперимент. Основные его сложности будут в доверии, сетевом эффекте и контенте", - сказал Григорьев.
Он пояснил, что приобретение жилья - одна из самых главных и редких сделок в жизни человека, ее нельзя ставить в один ряд с покупкой других товаров, которые можно забрать в пункте выдачи, и здесь очень важно доверие к платформе. Также нужно наладить качественное взаимодействие покупателей и продавцов. Кроме того, необходимо собрать огромную массу контента, так как потребителю нужно видеть все предложение на одной площадке.
Все это нарабатывается годами, подчеркнул Григорьев, добавив, что в этом плане у "Циан" большое преимущество, и конкуренции он не опасается.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.