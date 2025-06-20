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Глава "Циана" рассказал о сложностях входа Wildberries на рынок жилья

Глава "Циана" рассказал о сложностях входа Wildberries на рынок жилья - 20.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Циана" рассказал о сложностях входа Wildberries на рынок жилья

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Недвижимость. Вход Wildberries на рынок жилой недвижимости будет сопряжен с рядом трудностей и займет много времени, заявил РИА... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T03:21+0300

2025-06-20T03:21+0300

2025-06-20T03:21+0300

бизнес

недвижимость

wildberries

циан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Недвижимость. Вход Wildberries на рынок жилой недвижимости будет сопряжен с рядом трудностей и займет много времени, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Петербургского международного форума (ПМЭФ) гендиректор "Циана" Дмитрий Григорьев. Ранее сообщалось, что Wildberries планирует начать продажи недвижимости, в настоящий момент идут переговоры о сотрудничестве с двумя крупными проектами. По словам главы компании Татьяны Ким, маркетплейс регулярно увеличивает число категорий товаров на площадке и добавляет новые сервисы и способы доставки. "Мы с интересом смотрим на это. Я думаю, это скорее некий эксперимент. Основные его сложности будут в доверии, сетевом эффекте и контенте", - сказал Григорьев. Он пояснил, что приобретение жилья - одна из самых главных и редких сделок в жизни человека, ее нельзя ставить в один ряд с покупкой других товаров, которые можно забрать в пункте выдачи, и здесь очень важно доверие к платформе. Также нужно наладить качественное взаимодействие покупателей и продавцов. Кроме того, необходимо собрать огромную массу контента, так как потребителю нужно видеть все предложение на одной площадке. Все это нарабатывается годами, подчеркнул Григорьев, добавив, что в этом плане у "Циан" большое преимущество, и конкуренции он не опасается. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, wildberries, циан