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Пензенский губернатор рассказал о планах построить новый аэровокзал

Пензенский губернатор рассказал о планах построить новый аэровокзал - 20.06.2025, ПРАЙМ

Пензенский губернатор рассказал о планах построить новый аэровокзал

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал главе "Аэрофлота" Сергею Александровскому о планах к 2028... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T00:20+0300

2025-06-20T00:20+0300

2025-06-20T00:20+0300

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САРАТОВ, 20 июн - ПРАЙМ. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал главе "Аэрофлота" Сергею Александровскому о планах к 2028 году построить новый аэровокзал Пензы взамен терминала, возведенного более 60 лет назад, сообщило правительство региона. "Александровский посетил стенд Пензенской области на Петербургском международном экономическом форуме. Руководителю крупнейшей авиакомпании России губернатор сообщил о намерении построить к 2028 году в областном центре новую воздушную гавань... Александровский одобрил инициативность Пензенской области и поддержал в желании развить инфраструктуру для воздушного транспорта. Намерение о строительстве нового аэровокзального комплекса запланировано закрепить подписанием соглашения в рамках ПМЭФ-2025", - говорится в сообщении. Мельниченко отметил, что воздушный транспорт популярен среди пензенцев. По его словам, заполняемость рейсов "Аэрофлота" в настоящее время составляет 97%, а среди наиболее востребованных направлений - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. "Если сейчас перевозим 360 тысяч пассажиров в год, то, нарастив возможности, сможем 700 тысяч", - цитирует слова губернатора областное правительство. Пензенская область и ООО "Новапорт Холдинг" в июне 2019 года в рамках ПМЭФ подписали соглашение о намерениях в реализации в рамках государственно-частного партнерства проекта строительства нового аэровокзала Пензы. Власти региона сообщали, что "Новапорт" намерен приобрести контрольный пакет аэропорта Пензы. Однако в конце того же года тогдашний губернатор Иван Белозерцев в интервью РИА Новости заявил, что проект при участии "Новапорта" поставлен "на паузу" из-за опасности роста стоимости билетов. В декабре 2023 года Мельниченко заявил, что проект строительства нового аэровокзала Пензы планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства в течение 2024-2025 годов. В феврале 2024 года он просил на тот момент главу Минтранса РФ Виталия Савельева включить проект строительства аэровокзала в федеральную программу "Развитие транспортной системы". В настоящее время для обслуживания пассажирских перевозок в Пензе используется первый этаж существующего здания аэровокзала постройки 1963 года. Аэропорт Пензы находится в собственности региона. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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