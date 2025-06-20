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ИФР "Восток" реализует проект нефтегрузочного терминала
ИФР "Восток" реализует проект нефтегрузочного терминала - 20.06.2025, ПРАЙМ
ИФР "Восток" реализует проект нефтегрузочного терминала
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российская компания ИФР "Восток" вместе с китайскими партнерами реализует проект нефтегрузочного терминала в рамках развития | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T05:46+0300
2025-06-20T05:46+0300
2025-06-20T05:46+0300
энергетика
нефть
бизнес
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кнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российская компания ИФР "Восток" вместе с китайскими партнерами реализует проект нефтегрузочного терминала в рамках развития примостовой зоны трансграничного железнодорожного перехода с КНР Нижнеленинское – Тунцзян, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"ИФР "Восток" сегодня заключил соглашение с китайской компанией, и вместе они сегодня занимаются строительством нефтегрузочного терминала... Мы на сегодня выделили им землю. Они буквально на прошлой неделе - мы были на территории - презентовали нам этот проект", - сообщила она.
Как отметила Костюк, проект будет реализован в рамках развития примостовой зоны трансграничного железнодорожного перехода с КНР Нижнеленинское – Тунцзян.
По её словам, финансирование проекта обеспечено, инвестиции подтверждены. На ПМЭФ будет представлен проект, после чего планируется начало строительных работ.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, бизнес, китай, кнр, санкт-петербург
Энергетика, Нефть, Бизнес, КИТАЙ, КНР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИФР "Восток" реализует проект нефтегрузочного терминала
ИФР "Восток" совместно с китайскими партнерами реализует нефтегрузочный терминал
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российская компания ИФР "Восток" вместе с китайскими партнерами реализует проект нефтегрузочного терминала в рамках развития примостовой зоны трансграничного железнодорожного перехода с КНР Нижнеленинское – Тунцзян, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"ИФР "Восток" сегодня заключил соглашение с китайской компанией, и вместе они сегодня занимаются строительством нефтегрузочного терминала... Мы на сегодня выделили им землю. Они буквально на прошлой неделе - мы были на территории - презентовали нам этот проект", - сообщила она.
Как отметила Костюк, проект будет реализован в рамках развития примостовой зоны трансграничного железнодорожного перехода с КНР Нижнеленинское – Тунцзян.
По её словам, финансирование проекта обеспечено, инвестиции подтверждены. На ПМЭФ будет представлен проект, после чего планируется начало строительных работ.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.