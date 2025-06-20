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Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры о зоне свободной торговли - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры о зоне свободной торговли
Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры о зоне свободной торговли - 20.06.2025, ПРАЙМ
Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры о зоне свободной торговли
Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли, стороны надеются подписать его в этом году, говорится в... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:39+0300
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ДЖАКАРТА, 20 июн - ПРАЙМ. Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли, стороны надеются подписать его в этом году, говорится в пресс-релизе координирующего министерства по экономическим вопросам Индонезии. "Правительство Индонезии в лице министра-координатора по экономическим вопросам Аирлангги Хартарто совместно с министром торговли Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым официально объявили о существенном завершении переговоров по Соглашению о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) на полях 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025)", - говорится в сообщении. По оценке ведомства, это знаменует собой новую главу в экономическом сотрудничестве между Индонезией и странами-членами ЕАЭС, а именно Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. "Я надеюсь, что обе стороны смогут немедленно завершить все необходимые этапы процесса, чтобы это соглашение могло быть подписано в этом году", — отметил министр-координатор Аирлангга Хартарто. В свою очередь, Слепнев также подтвердил приверженность ускорить действия по оставшимся шагам. "Евразийская экономическая комиссия готова подписать соглашение в этом году и приложит все усилия для выполнения необходимых технических требований", — подчеркнул Слепнев. Уточняется, что обе стороны достигли существенных соглашений по всем направлениям переговоров. Процесс ратификации и технической доработки будет проведен немедленно для ускорения реализации соглашения. "Это соглашение открывает новые экспортные возможности для Индонезии, особенно для таких ведущих товаров, как пальмовое масло и его производные, кофе, натуральный каучук и какао-масло. С другой стороны, Индонезия также ожидает увеличения импорта из ЕАЭС ряда стратегических товаров, включая пшеницу, фосфат, уголь и сырье для химических удобрений и полуфабрикатов из железа", - отметило ведомство.
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россия, индонезия, еаэс
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ЕАЭС
12:39 20.06.2025
 
Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры о зоне свободной торговли

Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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ДЖАКАРТА, 20 июн - ПРАЙМ. Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли, стороны надеются подписать его в этом году, говорится в пресс-релизе координирующего министерства по экономическим вопросам Индонезии.
"Правительство Индонезии в лице министра-координатора по экономическим вопросам Аирлангги Хартарто совместно с министром торговли Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым официально объявили о существенном завершении переговоров по Соглашению о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) на полях 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025)", - говорится в сообщении.
По оценке ведомства, это знаменует собой новую главу в экономическом сотрудничестве между Индонезией и странами-членами ЕАЭС, а именно Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией.
"Я надеюсь, что обе стороны смогут немедленно завершить все необходимые этапы процесса, чтобы это соглашение могло быть подписано в этом году", — отметил министр-координатор Аирлангга Хартарто.
В свою очередь, Слепнев также подтвердил приверженность ускорить действия по оставшимся шагам.
"Евразийская экономическая комиссия готова подписать соглашение в этом году и приложит все усилия для выполнения необходимых технических требований", — подчеркнул Слепнев.
Уточняется, что обе стороны достигли существенных соглашений по всем направлениям переговоров. Процесс ратификации и технической доработки будет проведен немедленно для ускорения реализации соглашения.
"Это соглашение открывает новые экспортные возможности для Индонезии, особенно для таких ведущих товаров, как пальмовое масло и его производные, кофе, натуральный каучук и какао-масло. С другой стороны, Индонезия также ожидает увеличения импорта из ЕАЭС ряда стратегических товаров, включая пшеницу, фосфат, уголь и сырье для химических удобрений и полуфабрикатов из железа", - отметило ведомство.
Петербургский международный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией подпишут на ПМЭФ
10:55
 
ПМЭФ-2025РОССИЯИНДОНЕЗИЯЕАЭС
 
 
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