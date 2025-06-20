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Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры о зоне свободной торговли

Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры о зоне свободной торговли - 20.06.2025, ПРАЙМ

Индонезия и ЕАЭС завершили переговоры о зоне свободной торговли

Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли, стороны надеются подписать его в этом году, говорится в... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T12:39+0300

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ДЖАКАРТА, 20 июн - ПРАЙМ. Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли, стороны надеются подписать его в этом году, говорится в пресс-релизе координирующего министерства по экономическим вопросам Индонезии. "Правительство Индонезии в лице министра-координатора по экономическим вопросам Аирлангги Хартарто совместно с министром торговли Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым официально объявили о существенном завершении переговоров по Соглашению о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) на полях 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025)", - говорится в сообщении. По оценке ведомства, это знаменует собой новую главу в экономическом сотрудничестве между Индонезией и странами-членами ЕАЭС, а именно Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. "Я надеюсь, что обе стороны смогут немедленно завершить все необходимые этапы процесса, чтобы это соглашение могло быть подписано в этом году", — отметил министр-координатор Аирлангга Хартарто. В свою очередь, Слепнев также подтвердил приверженность ускорить действия по оставшимся шагам. "Евразийская экономическая комиссия готова подписать соглашение в этом году и приложит все усилия для выполнения необходимых технических требований", — подчеркнул Слепнев. Уточняется, что обе стороны достигли существенных соглашений по всем направлениям переговоров. Процесс ратификации и технической доработки будет проведен немедленно для ускорения реализации соглашения. "Это соглашение открывает новые экспортные возможности для Индонезии, особенно для таких ведущих товаров, как пальмовое масло и его производные, кофе, натуральный каучук и какао-масло. С другой стороны, Индонезия также ожидает увеличения импорта из ЕАЭС ряда стратегических товаров, включая пшеницу, фосфат, уголь и сырье для химических удобрений и полуфабрикатов из железа", - отметило ведомство.

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