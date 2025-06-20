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В МАГАТЭ прокомментировали активность террористов на севере Буркина-Фасо - 20.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250620/magate-858698246.html
В МАГАТЭ прокомментировали активность террористов на севере Буркина-Фасо
В МАГАТЭ прокомментировали активность террористов на севере Буркина-Фасо - 20.06.2025, ПРАЙМ
В МАГАТЭ прокомментировали активность террористов на севере Буркина-Фасо
Террористическая активность на севере Буркина-Фасо не мешает создавать и строить инфраструктуру для будущей атомной электростанции, заявил РИА Новости... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:22+0300
2025-06-20T08:23+0300
энергетика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Террористическая активность на севере Буркина-Фасо не мешает создавать и строить инфраструктуру для будущей атомной электростанции, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "На севере Буркина-Фасо есть определенная активность террористических группировок, которые молодой президент самолично гоняет. Но это не мешает создавать и строить инфраструктуру на будущую энергетическую программу. А у нас есть специальная программа: 19 направлений для безопасной дальнейшей эксплуатации атомной энергии. Это и подготовка кадров, и создание национального регулятора, и сети, и резервирование, и аварийное планирование на случай возможных инцидентов и аварий", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, атомная станция, очевидно, не должна эксплуатироваться в условиях угрозы вооруженных банд. "Все требования МАГАТЭ рекомендательны и необязательны к исполнению. Мы рады, что почти все государства-члены воспринимают их как обязательные", - заключил он. Ранее глава МИД Буркина- Фасо Карамоко Траоре сообщал РИА Новости, что страна скоро завершит работу над документами, которые позволят продвинуться вперед в вопросе строительства атомной электростанции в стране. Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" ранее провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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ПРАЙМ
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буркина-фасо, росатом, магатэ, аэс
Энергетика, БУРКИНА-ФАСО, Росатом, МАГАТЭ, АЭС
08:22 20.06.2025 (обновлено: 08:23 20.06.2025)
 
В МАГАТЭ прокомментировали активность террористов на севере Буркина-Фасо

МАГАТЭ: террористическая активность на севере Буркина-Фасо не мешает строить АЭС

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAСимволика МАГАТЭ и флаг Евросоюза
Символика МАГАТЭ и флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Террористическая активность на севере Буркина-Фасо не мешает создавать и строить инфраструктуру для будущей атомной электростанции, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.
"На севере Буркина-Фасо есть определенная активность террористических группировок, которые молодой президент самолично гоняет. Но это не мешает создавать и строить инфраструктуру на будущую энергетическую программу. А у нас есть специальная программа: 19 направлений для безопасной дальнейшей эксплуатации атомной энергии. Это и подготовка кадров, и создание национального регулятора, и сети, и резервирование, и аварийное планирование на случай возможных инцидентов и аварий", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, атомная станция, очевидно, не должна эксплуатироваться в условиях угрозы вооруженных банд.
"Все требования МАГАТЭ рекомендательны и необязательны к исполнению. Мы рады, что почти все государства-члены воспринимают их как обязательные", - заключил он.
Ранее глава МИД Буркина- Фасо Карамоко Траоре сообщал РИА Новости, что страна скоро завершит работу над документами, которые позволят продвинуться вперед в вопросе строительства атомной электростанции в стране.
Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" ранее провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ЭнергетикаБУРКИНА-ФАСОРосатомМАГАТЭАЭС
 
 
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