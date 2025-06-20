https://1prime.ru/20250620/magate-858698246.html

В МАГАТЭ прокомментировали активность террористов на севере Буркина-Фасо

В МАГАТЭ прокомментировали активность террористов на севере Буркина-Фасо - 20.06.2025, ПРАЙМ

В МАГАТЭ прокомментировали активность террористов на севере Буркина-Фасо

Террористическая активность на севере Буркина-Фасо не мешает создавать и строить инфраструктуру для будущей атомной электростанции, заявил РИА Новости... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:22+0300

2025-06-20T08:22+0300

2025-06-20T08:23+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Террористическая активность на севере Буркина-Фасо не мешает создавать и строить инфраструктуру для будущей атомной электростанции, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "На севере Буркина-Фасо есть определенная активность террористических группировок, которые молодой президент самолично гоняет. Но это не мешает создавать и строить инфраструктуру на будущую энергетическую программу. А у нас есть специальная программа: 19 направлений для безопасной дальнейшей эксплуатации атомной энергии. Это и подготовка кадров, и создание национального регулятора, и сети, и резервирование, и аварийное планирование на случай возможных инцидентов и аварий", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, атомная станция, очевидно, не должна эксплуатироваться в условиях угрозы вооруженных банд. "Все требования МАГАТЭ рекомендательны и необязательны к исполнению. Мы рады, что почти все государства-члены воспринимают их как обязательные", - заключил он. Ранее глава МИД Буркина- Фасо Карамоко Траоре сообщал РИА Новости, что страна скоро завершит работу над документами, которые позволят продвинуться вперед в вопросе строительства атомной электростанции в стране. Представители российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" ранее провели в Уагадугу встречу с министром энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо Якуба Зарбе, где обсуждалось строительство атомной электростанции в стране. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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буркина-фасо, росатом, магатэ, аэс