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Предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией подпишут на ПМЭФ
Предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией подпишут на ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией подпишут на ПМЭФ
Предварительное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Предварительное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Уже министр в своем вступительном слове говорил о зоне свободной торговли, мы постоянно тоже ориентируем бизнес, чтобы они использовали эти возможности, которые предоставлены уже заключенными соглашениями… По Индонезии вообще уже даже в рамках ПМЭФ будет подписано предварительное соглашение, поэтому рассчитываем, что в этом году будем выходить на полноценное подписание", - сказал он. Накануне президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией вскоре будет подписано. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия-Индонезия" в апреле говорил, что соглашение ЕАЭС с Индонезией о зоне свободной торговли планируется подписать до конца года. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, индонезия, денис мантуров, еаэс, минпромторг
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Денис Мантуров, ЕАЭС, Минпромторг
Предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией подпишут на ПМЭФ
Минпромторг: предварительное соглашение о ЗСТ с Индонезией подпишут на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Предварительное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индонезией подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Уже министр в своем вступительном слове говорил о зоне свободной торговли, мы постоянно тоже ориентируем бизнес, чтобы они использовали эти возможности, которые предоставлены уже заключенными соглашениями… По Индонезии вообще уже даже в рамках ПМЭФ будет подписано предварительное соглашение, поэтому рассчитываем, что в этом году будем выходить на полноценное подписание", - сказал он.
Накануне президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией вскоре будет подписано.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах бизнес-форума "Россия-Индонезия" в апреле говорил, что соглашение ЕАЭС с Индонезией о зоне свободной торговли планируется подписать до конца года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин провел переговоры с лидером Индонезии Субианто