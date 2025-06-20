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Минвостокразвития разрабатывает решения для создания АЭС на Дальнем Востоке

Минвостокразвития разрабатывает решения для создания АЭС на Дальнем Востоке - 20.06.2025, ПРАЙМ

Минвостокразвития разрабатывает решения для создания АЭС на Дальнем Востоке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минвостокразвития, Минэнерго и Минэкономики РФ ведут разработку системных решений для создания на Дальнем Востоке атомных... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T07:32+0300

2025-06-20T07:32+0300

2025-06-20T07:32+0300

энергетика

экономика

россия

рф

дальний восток

приморье

алексей чекунков

минвостокразвития

минэкономики

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Минвостокразвития, Минэнерго и Минэкономики РФ ведут разработку системных решений для создания на Дальнем Востоке атомных электростанций, чтобы избежать дефицита энергетических мощностей в макрорегионе, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Ранее он сообщал, что к 2029 году потребление электроэнергии ДФО вырастет почти на 40%, рост энергопотребления в регионе – в два с половиной раза выше среднероссийского. Министр отмечал, что важная задача - создать механизм для строительства новой генерации. "Рост энергопотребления на Дальнем Востоке происходит в два раза быстрее, чем в среднем по стране. У нас 5,2% ежегодный прирост потребления электроэнергии. При таком росте у нас есть точки, где уже в 2026 году может возникнуть дефицит электрической энергии. Принята генеральная схема создания новых энергетических мощностей. До 2030 года это 3 гигаватта, но мы идентифицируем еще дополнительно 2,7 гигаватта, которые нужно решать. Есть в том числе системные решения создания атомных электростанций в Приморье в начале 2030-х годов, в Хабаровском крае чуть попозже - до 2042 года, и атомных станций малой мощности в Якутии, на Чукотке и в Норильске", - отметил министр. По его словам, эта работа ведется вместе с Минэнерго РФ и Минэкономики РФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

рф

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россия, рф, дальний восток, приморье, алексей чекунков, минвостокразвития, минэкономики