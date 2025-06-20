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Нефть заметно дешевеет в пятницу утром
Нефть заметно дешевеет в пятницу утром - 20.06.2025, ПРАЙМ
Нефть заметно дешевеет в пятницу утром
Мировые цены на нефть в пятницу утром заметно снижаются, свидетельствуют данные торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:10+0300
2025-06-20T09:10+0300
2025-06-20T09:10+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром заметно снижаются, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.02 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,88%, до 76,58 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до 73,36 доллара. Инвесторы оценивают возможности снижения рисков расширения конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в американской администрации ранее в пятницу, осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии". Также позже в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 июня их число сократилось на три - до 439 установок.
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нефть, рынок
Нефть заметно дешевеет в пятницу утром
Цены на нефть значительно снижаются утром пятницы
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром заметно снижаются, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.02 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,88%, до 76,58 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,7%, до 73,36 доллара.
Инвесторы оценивают возможности снижения рисков расширения конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в американской администрации ранее в пятницу, осторожность президента США Дональда Трампа, который не спешит принять решения о бомбардировках Ирана, обусловлена опасениями создания "еще одной Ливии".
Также позже в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 июня их число сократилось на три - до 439 установок.
Импорт трубопроводного газа в мире с января по май вырос на 3%