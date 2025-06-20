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Казахстан намерен нарастить поставки нефти в Германию до 2 миллионов тонн

Казахстан намерен нарастить поставки нефти в Германию до 2 миллионов тонн - 20.06.2025, ПРАЙМ

Казахстан намерен нарастить поставки нефти в Германию до 2 миллионов тонн

Казахстан по итогам текущего года намерен нарастить объем поставок нефти в Германию до 2 миллионов тонн, заявил заместитель председателя правления национального | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:51+0300

2025-06-20T10:51+0300

2025-06-20T10:51+0300

энергетика

казахстан

германия

казмунайгаз

нефть

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АЛМА-АТА, 20 июн - ПРАЙМ. Казахстан по итогам текущего года намерен нарастить объем поставок нефти в Германию до 2 миллионов тонн, заявил заместитель председателя правления национального оператора нефтегазовой отрасли республики "Казмунайгаз" (КМГ) Асет Магауов. "В 2024 году объем поставок нефти в Германию по маршруту через нефтепровод Атырау - Самара был увеличен на 50%. В 2025 году планируется довести объем экспорта до 2 миллионов тонн", - заявил Магауов в пятницу на заседании общественного совета фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Оператор магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" в мае транспортировал в Германию 230 тысяч тонн нефти через систему ПАО "Транснефть", тогда как в апреле этот объем составил 160 тысяч тонн. В январе министерство энергетики Казахстана информировало, что план транспортировки нефти в Германию на 2025 год составляет 1,2 миллиона тонн. В 2024 году объем поставок через систему "Дружба" достиг 1,5 миллиона тонн. Помимо этого, Магауов сообщил, что объем транзита нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан в рамках соглашения с азербайджанской государственной компанией SOCAR увеличен до 1,4 миллиона тонн, что составляет рост на 27%. "В 2025 году планируется достижение объема морского транзита нефти до 1,7 миллиона тонн", - также отметил он "По итогам пяти месяцев 2025 года объем транспортировки нефти составил 34,7 миллиона тонн, что выше плана на 2%, или 825 тысяч тонн", - заключил Магауов.

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казахстан, германия, казмунайгаз, нефть