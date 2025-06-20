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Китай резко сократил импорт нефти из США
Китай резко сократил импорт нефти из США - 20.06.2025, ПРАЙМ
Китай резко сократил импорт нефти из США
Китай в мае сократил импорт нефти из США до минимальных почти за три года уровней, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:07+0300
2025-06-20T13:07+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Китай в мае сократил импорт нефти из США до минимальных почти за три года уровней, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в конце весны Китай ввез американской нефти всего на 72,8 миллиона долларов, что в 3,8 раза ниже уровня того же месяца годом ранее и в 4,2 - показателя месяцем ранее. Это стало минимальной стоимостью закупок с августа 2022 года и начала 2020 года - в эти месяцы импорта вообще не было. Однако США были не единственными, откуда китайцы сократили ввоз нефти. Крупнейшее падение пришлось на Малайзию, чьи поставки за месяц рухнули до 2,2 миллиарда долларов с 3,8 миллиарда. Также заметно просели продажи ОАЭ - до 1,2 миллиарда долларов с 1,8 миллиарда. Сравнительно небольшое снижение экспорта было у Анголы (-14%), Саудовской Аравии (-7,5%) и России (-1%). Выпадающие объемы Китай компенсирует наращиванием закупок у Ирака - на 8%, до 2,7 миллиарда долларов, Бразилии - на 19,5%, до 2,4 миллиарда, а также Омана - на 25%, до 1,95 миллиарда долларов. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику, в частности в отношении Китая. В результате две страны фактически находятся в состоянии торговой войны, на пике которой пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Стороны затем начали переговоры по урегулированию торговых отношений, на текущий момент, по заявлениям Трампа, торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
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нефть, китай, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
Китай резко сократил импорт нефти из США
Китай в мае сократил импорт нефти из США до минимальных за три года уровней
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Китай в мае сократил импорт нефти из США до минимальных почти за три года уровней, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, в конце весны Китай ввез американской нефти всего на 72,8 миллиона долларов, что в 3,8 раза ниже уровня того же месяца годом ранее и в 4,2 - показателя месяцем ранее. Это стало минимальной стоимостью закупок с августа 2022 года и начала 2020 года - в эти месяцы импорта вообще не было.
Однако США были не единственными, откуда китайцы сократили ввоз нефти. Крупнейшее падение пришлось на Малайзию, чьи поставки за месяц рухнули до 2,2 миллиарда долларов с 3,8 миллиарда. Также заметно просели продажи ОАЭ - до 1,2 миллиарда долларов с 1,8 миллиарда. Сравнительно небольшое снижение экспорта было у Анголы (-14%), Саудовской Аравии (-7,5%) и России (-1%).
Выпадающие объемы Китай компенсирует наращиванием закупок у Ирака - на 8%, до 2,7 миллиарда долларов, Бразилии - на 19,5%, до 2,4 миллиарда, а также Омана - на 25%, до 1,95 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику, в частности в отношении Китая. В результате две страны фактически находятся в состоянии торговой войны, на пике которой пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Стороны затем начали переговоры по урегулированию торговых отношений, на текущий момент, по заявлениям Трампа, торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
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