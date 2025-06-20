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Нефть марки Brent дешевеет на 3% на некотором ослаблении рисков - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть марки Brent дешевеет на 3% на некотором ослаблении рисков
Нефть марки Brent дешевеет на 3% на некотором ослаблении рисков - 20.06.2025, ПРАЙМ
Нефть марки Brent дешевеет на 3% на некотором ослаблении рисков
Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются, Brent теряет 3% стоимости на фоне некоторого ослабления геополитических рисков из-за риторики США,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T15:09+0300
2025-06-20T15:09+0300
энергетика
нефть
рынок
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются, Brent теряет 3% стоимости на фоне некоторого ослабления геополитических рисков из-за риторики США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.56 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,22%, до 76,31 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 73,19 доллара. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран. Также она отметила, что США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате. До этого агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения Вашингтоном удара по Ирану в ближайшие дни. "Комментарии Левитт несколько сбили остроту ситуации на рынке. По крайней мере, на данный момент мы намерены сохранить очень хорошую поддержку в этом суперволатильном диапазоне 70-80 долларов", - приводит агентство слова главы отдела исследований сырьевых и углеродных товаров в Westpac Banking Corp. Роберта Ренни (Robert Rennie). Неопределенность в регионе при этом сохраняется повышенной, так как перспектива прямого вмешательства США в конфликт может повлечь дальнейшую эскалацию. В частности, рынки опасаются влияния на судоходство в Ормузском проливе. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Согласно прогнозу аналитиков Citigroup, в случае закрытия Ормузского пролива цена Brent может подскочить примерно до 90 долларов за баррель, что почти на 20% выше текущего уровня. На данный момент цена Brent примерно на 10% выше, чем к закрытию 12 июня, до обострения конфликта Ирана и Израиля. С начала недели при этом стоимость Brent показывает рост почти на 2%, что может стать третьей неделей увеличения цены подряд. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 июня их число сократилось на три - до 439 установок.
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нефть, рынок
Энергетика, Нефть, Рынок
15:09 20.06.2025
 
Нефть марки Brent дешевеет на 3% на некотором ослаблении рисков

Стоимость нефти Brent снижается на 3% на ослаблении геополитических рисков

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются, Brent теряет 3% стоимости на фоне некоторого ослабления геополитических рисков из-за риторики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.56 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,22%, до 76,31 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 73,19 доллара.
Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение по возможной атаке на Иран. Также она отметила, что США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате.
До этого агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения Вашингтоном удара по Ирану в ближайшие дни.
"Комментарии Левитт несколько сбили остроту ситуации на рынке. По крайней мере, на данный момент мы намерены сохранить очень хорошую поддержку в этом суперволатильном диапазоне 70-80 долларов", - приводит агентство слова главы отдела исследований сырьевых и углеродных товаров в Westpac Banking Corp. Роберта Ренни (Robert Rennie).
Неопределенность в регионе при этом сохраняется повышенной, так как перспектива прямого вмешательства США в конфликт может повлечь дальнейшую эскалацию. В частности, рынки опасаются влияния на судоходство в Ормузском проливе.
Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Согласно прогнозу аналитиков Citigroup, в случае закрытия Ормузского пролива цена Brent может подскочить примерно до 90 долларов за баррель, что почти на 20% выше текущего уровня. На данный момент цена Brent примерно на 10% выше, чем к закрытию 12 июня, до обострения конфликта Ирана и Израиля.
С начала недели при этом стоимость Brent показывает рост почти на 2%, что может стать третьей неделей увеличения цены подряд.
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 13 июня их число сократилось на три - до 439 установок.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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