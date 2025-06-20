https://1prime.ru/20250620/neft-858730996.html

ЕС отложил попытки снизить потолок цены на российскую нефть, пишут СМИ

ЕС отложил попытки снизить потолок цены на российскую нефть, пишут СМИ - 20.06.2025, ПРАЙМ

ЕС отложил попытки снизить потолок цены на российскую нефть, пишут СМИ

ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из России на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T15:54+0300

2025-06-20T15:54+0300

2025-06-20T15:58+0300

энергетика

потолок цен

нефть

мировая экономика

ближний восток

ес

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из России на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов. "ЕС не будет продвигать планы ввести... новый потолок цены на... российскую нефть... в свете обеспокоенности тем, что новый конфликт на Ближнем Востоке взвинтит цены на нефть", - говорится в публикации. Согласно дипломатам, обмены ударами со стороны Израиля и Ирана означают, что план по снижению потолка цены на нефть более не осуществим. "На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочитают не принимать это решение прямо сейчас", - приводит издание слова одного из дипломатов. Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако она также отметила, что решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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потолок цен, нефть, мировая экономика, ближний восток, ес