https://1prime.ru/20250620/neft-858739761.html

"Нефтяная индустрия Сербии" подала минфину США запрос на отсрочку санкций

"Нефтяная индустрия Сербии" подала минфину США запрос на отсрочку санкций - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Нефтяная индустрия Сербии" подала минфину США запрос на отсрочку санкций

"Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") подала минфину США запрос на выдачу новой временной лицензии на | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T17:04+0300

2025-06-20T17:04+0300

2025-06-20T17:04+0300

энергетика

нефть

сербия

nis

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/99/835719952_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_7134829c5b3c9fe3e93a80f6a3a69409.jpg

БЕЛГРАД, 20 июн – ПРАЙМ. "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") подала минфину США запрос на выдачу новой временной лицензии на продолжение деятельности, дающей отсрочку от применения санкций, сообщила пресс-служба компании в пятницу. Компания NIS 26 апреля получила третью отсрочку от введения санкций США до 27 июня. "Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта также подала минфину США и запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). "NIS направила минфину США новый запрос на выдачу особой лицензии, которым откладывается применение санкций. Цель этого запроса - обеспечить беспрепятственную работу компании и после 27 июня", - говорится в сообщении на сайте компании. Минэнерго Сербии заявило ранее, что Белград надеется на проявление понимания США по вопросу санкций в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" из-за важности компании и стратегического сотрудничества официального Белграда и Вашингтона в энергетике. Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) NIS в Панчево под Белградом сейчас снабжается сырьем по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) с острова Крк в Хорватии, но в будущем сможет получать нефть из российского трубопровода "Дружба" в Венгрии. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год. Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров". "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

https://1prime.ru/20250620/neft-858730996.html

сербия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сербия, nis, сша