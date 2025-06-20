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Цены на нефть завершают неделю ростом

Цены на нефть завершают неделю ростом - 20.06.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть завершают неделю ростом

Мировые цены на нефть в пятницу вечером торгуются разнонаправленно, однако готовятся завершить неделю ростом более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером торгуются разнонаправленно, однако готовятся завершить неделю ростом более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.36 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,75% - до 76,68 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,19%, до 73,64 доллара. С начала недели Brent подорожал на 3,25%, WTI - на 3,28%. По мнению аналитиков, динамику на рынке "черного золота" определяют геополитические риски. Трейдеры оценивают геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности возможное участие США в израильской военной операции против Ирана. "Хотя серьезной эскалации еще не произошло, риски для поставок из региона остаются высокими и по-прежнему зависят от возможности вовлечения в конфликт США", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Tradu.com Рассела Шора (Russell Shor). Также в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 20 июня их число сократилось на 1 - до 438 установок.

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торги, нефть, цены