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В МЭР рассказали о возвращении "застрявших" в ОАЭ россиян - 20.06.2025, ПРАЙМ
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В МЭР рассказали о возвращении "застрявших" в ОАЭ россиян
В МЭР рассказали о возвращении "застрявших" в ОАЭ россиян - 20.06.2025, ПРАЙМ
В МЭР рассказали о возвращении "застрявших" в ОАЭ россиян
Большинство российских туристов, "застрявших" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за конфликта на Ближнем Востоке, возвращено в РФ, сообщил РИА Новости в... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:59+0300
2025-06-20T12:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Большинство российских туристов, "застрявших" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за конфликта на Ближнем Востоке, возвращено в РФ, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. "С точки зрения вывоза все обеспечивается, все в процессе. Большинство вывезено", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос, какое количество туристов вывезено из ОАЭ в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. "Все хорошо, процесс организован. Наши коллеги из Росавиации, из МИД России, мы и турбизнес все работаем в связке для того, чтобы обеспечить вывоз туристов", - уточнил он. В минувшую субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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туризм, бизнес, россия, оаэ, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, АТОР
12:59 20.06.2025
 
В МЭР рассказали о возвращении "застрявших" в ОАЭ россиян

МЭР: большинство российских туристов, застрявших в ОАЭ, вернули в Россию

© Фото : Unsplash/Kamil RogalinskiАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Unsplash/Kamil Rogalinski
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Большинство российских туристов, "застрявших" в Объединенных Арабских Эмиратах из-за конфликта на Ближнем Востоке, возвращено в РФ, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев.
"С точки зрения вывоза все обеспечивается, все в процессе. Большинство вывезено", - сказал Кондратьев, отвечая на вопрос, какое количество туристов вывезено из ОАЭ в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
"Все хорошо, процесс организован. Наши коллеги из Росавиации, из МИД России, мы и турбизнес все работаем в связке для того, чтобы обеспечить вывоз туристов", - уточнил он.
В минувшую субботу в Ассоциации туроператоров России сообщали, что около двух тысяч российских туристов "застряли" в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном - в их числе как те, кто отдыхал в Эмиратах, так и те, кто следовал транзитом в РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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