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Приставы взыскивают с иноагента Солнцева 100 тысяч рублей штрафов - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Приставы взыскивают с иноагента Солнцева 100 тысяч рублей штрафов
Приставы взыскивают с иноагента Солнцева 100 тысяч рублей штрафов - 20.06.2025, ПРАЙМ
Приставы взыскивают с иноагента Солнцева 100 тысяч рублей штрафов
Приставы взыскивают с иноагента и звезды "Дома-2" Рустама Калганова (более известного под псевдонимом Солнцев) 100 тысяч рублей по административным штрафам,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T05:00+0300
2025-06-20T05:00+0300
общество
рф
фссп
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Приставы взыскивают с иноагента и звезды "Дома-2" Рустама Калганова (более известного под псевдонимом Солнцев) 100 тысяч рублей по административным штрафам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными ФССП РФ. Согласно данным ФССП РФ, в середине ноября 2024 года приставы возбудили на эпатажного блогера два исполнительных производства, предметом которых стала "задолженность по ИД". Сумма долга составила 50 тысяч рублей по каждому производству. Согласно судебным документам, штрафы Солнцеву назначили по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. По данным, 23 августа 2023 года блогер на своем YouTube-канале "Руся IN AMERICA!" выложил видео с названием "Пригожин все?!", в котором осудил действия Вооруженных сил РФ. Сейчас, по информации видеохостинга, видео не доступно. Второй штраф блогеру назначили также по статье за дискредитацию российской армии. По информации из документов, в апреле 2024 года Солнцев опубликовал в своем Telegram-канале "Руся расскажет!" посты, выражающие негативное отношение к Вооруженным силам РФ. Ссылка в судебных документах ведет на пост с фрагментом из интервью Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) с Яной Трояновой (признана в РФ иногаентом и внесена в перечень террористов и экстремистов). Солнцева признали иноагентом 6 июня. Как отмечали в ведомстве, он распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, пропагандировал ЛГБТ‑отношения, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. По данным министерства, Солнцев проживает за пределами России.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
общество , рф, фссп
Общество , РФ, ФССП
05:00 20.06.2025
 
Приставы взыскивают с иноагента Солнцева 100 тысяч рублей штрафов

Приставы взыскивают с иноагента Солнцева 100 тысяч рублей по штрафам

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Приставы взыскивают с иноагента и звезды "Дома-2" Рустама Калганова (более известного под псевдонимом Солнцев) 100 тысяч рублей по административным штрафам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными ФССП РФ.
Согласно данным ФССП РФ, в середине ноября 2024 года приставы возбудили на эпатажного блогера два исполнительных производства, предметом которых стала "задолженность по ИД". Сумма долга составила 50 тысяч рублей по каждому производству.
Согласно судебным документам, штрафы Солнцеву назначили по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. По данным, 23 августа 2023 года блогер на своем YouTube-канале "Руся IN AMERICA!" выложил видео с названием "Пригожин все?!", в котором осудил действия Вооруженных сил РФ. Сейчас, по информации видеохостинга, видео не доступно.
Второй штраф блогеру назначили также по статье за дискредитацию российской армии. По информации из документов, в апреле 2024 года Солнцев опубликовал в своем Telegram-канале "Руся расскажет!" посты, выражающие негативное отношение к Вооруженным силам РФ. Ссылка в судебных документах ведет на пост с фрагментом из интервью Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) с Яной Трояновой (признана в РФ иногаентом и внесена в перечень террористов и экстремистов).
Солнцева признали иноагентом 6 июня. Как отмечали в ведомстве, он распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, пропагандировал ЛГБТ‑отношения, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. По данным министерства, Солнцев проживает за пределами России.
 
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