https://1prime.ru/20250620/putin-858742244.html
Путин поручил правительству представить предложения по настройке импорта
Путин поручил правительству представить предложения по настройке импорта - 20.06.2025, ПРАЙМ
Путин поручил правительству представить предложения по настройке импорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с предпринимательским сообществом в ближайшие месяцы представить предложения, касающиеся... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:50+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с предпринимательским сообществом в ближайшие месяцы представить предложения, касающиеся последовательного структурного изменения импорта и настройки таможенной и тарифной политики на пространстве ЕАЭС. "Важно последовательно трансформировать структуру, менять наш импорт, то есть продукцию, которую мы покупаем. При этом постепенно увеличивая долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требуют больших трудовых ресурсов, затрат физического ручного труда", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Он отметил, что России необходимо концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. "Вместе с партнерами по ЕАЭС будем так настраивать таможенную и тарифную политику, чтобы стимулировать формирование новых производственных цепочек, перенос в наши страны передовых технологических решений", - заявил президент. Это, по его словам, также должно помочь повысить качество занятости и создавать в России высокооплачиваемые рабочие места. "Прошу правительство вместе с бизнесом провести соответствующий анализ и представить в ближайшие месяцы предложения по конкретным действиям в этом направлении", - добавил Путин. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, еаэс, правительство, поручение путина, таможня, импорт
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, РОССИЯ, ЕАЭС, правительство, поручение Путина, таможня, импорт
Путин поручил правительству представить предложения по настройке импорта
Путин поручил правительству представить в скором времени предложения по настройке импорта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с предпринимательским сообществом в ближайшие месяцы представить предложения, касающиеся последовательного структурного изменения импорта и настройки таможенной и тарифной политики на пространстве ЕАЭС.
"Важно последовательно трансформировать структуру, менять наш импорт, то есть продукцию, которую мы покупаем. При этом постепенно увеличивая долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требуют больших трудовых ресурсов, затрат физического ручного труда", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Он отметил, что России необходимо концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью.
"Вместе с партнерами по ЕАЭС будем так настраивать таможенную и тарифную политику, чтобы стимулировать формирование новых производственных цепочек, перенос в наши страны передовых технологических решений", - заявил президент.
Это, по его словам, также должно помочь повысить качество занятости и создавать в России высокооплачиваемые рабочие места.
"Прошу правительство вместе с бизнесом провести соответствующий анализ и представить в ближайшие месяцы предложения по конкретным действиям в этом направлении", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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