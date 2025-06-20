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В России до 2045 года будет более 4,5 тысяч километров ВСМ, заявил Савельев

В России до 2045 года будет более 4,5 тысяч километров ВСМ, заявил Савельев - 20.06.2025, ПРАЙМ

В России до 2045 года будет более 4,5 тысяч километров ВСМ, заявил Савельев

Россия до 2045 года будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:14+0300

2025-06-20T10:14+0300

2025-06-20T10:14+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия до 2045 года будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщил РИА Новости вице-премьер Виталий Савельев. Он напомнил, что ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом России Владимиром Путиным. Так, после магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. "До 2045 года протяженность сети высокоскоростных магистралей превысит 4,5 тысячи километров. Будут построены ВСМ от Москвы до Минска, Екатеринбурга через Казань, до Адлера и Рязани", - сказал Савельев в рамках ПМЭФ. Он добавил, что будущая сеть ВСМ обеспечит взаимосвязь крупных агломераций с населением свыше 100 миллионов человек и повысит качество жизни россиян. Так, новая магистраль из Москвы в Петербург позволит сократить время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Ожидается, что пассажиропоток на маршруте составит не менее 23 миллионов человек в год. "На всей сети ВСМ будут курсировать около 300 поездов, что создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперед", - привел данные Савельев. Он отметил, что в настоящее время развернуты подготовительные работы на тестовом участке строительства ВСМ от Зеленограда до Твери протяженностью 129 километров. Проект ВСМ, добавил вице-премьер, уникальный. "Многие заложенные технические решения ранее при строительстве транспортной инфраструктуры в нашей стране не применялись. ВСМ придаст мощный импульс развитию отечественной промышленности. В создание высокоскоростного поезда вовлечено более 100 российских предприятий", - сказал Савельев. Максимальная скорость поезда на ВСМ Москва-Петербург будет достигать 400 километров в час, а скорость в эксплуатации составит до 360 километров в час. К концу 2028 года на маршруте будут курсировать 28 высокоскоростных поездов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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