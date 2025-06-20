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Венгрия и Словакия выступят против плана ЕС по отказу от энергии из России - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Венгрия и Словакия выступят против плана ЕС по отказу от энергии из России
Венгрия и Словакия выступят против плана ЕС по отказу от энергии из России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Венгрия и Словакия выступят против плана ЕС по отказу от энергии из России
Венгрия и Словакия на заседании глав МИД стран ЕС в понедельник вместе выступят против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов, заявил... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:42+0300
2025-06-20T17:42+0300
энергетика
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БУДАПЕШТ, 20 июн - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия на заседании глав МИД стран ЕС в понедельник вместе выступят против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза. "На следующей неделе на заседании совета министров иностранных дел мы будем действовать сообща против Брюсселя, который ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии и Словакии в угоду Киеву и резким образом повышает коммунальные расходы для венгерского и словацкого населения", - приводит слова Сийярто после встречи со словацким коллегой Юраем Бланаром агентство MTI. Министр подчеркнул, что план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского "ставит под угрозу безопасность поставок энергии как в Венгрии, так и в Словаки", и приведет к "очень серьезному росту цен в обеих странах". "Предложение совершенно не учитывает, что здесь, в Центральной Европе, система поставок энергии в результате инвестиций многих лет и десятилетий сложилась таким образом, что без нефти и природного газа из России снабжение некоторых стран, включая Словакию и Венгрию, не может быть безопасно решено", - отметил он. В понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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венгрия, словакия, петер сийярто, ес, газ, нефть, ек
Энергетика, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Петер Сийярто, ЕС, Газ, Нефть, ЕК
17:42 20.06.2025
 
Венгрия и Словакия выступят против плана ЕС по отказу от энергии из России

Сийярто: Венгрия и Словакия на СМИД ЕС выступят против отказа от энергии из России

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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БУДАПЕШТ, 20 июн - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия на заседании глав МИД стран ЕС в понедельник вместе выступят против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Во вторник еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия предложила полностью отказаться от российского топлива к концу 2027 года. Соответствующее предложение ЕК подготовила для утверждения странами союза.
"На следующей неделе на заседании совета министров иностранных дел мы будем действовать сообща против Брюсселя, который ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии и Словакии в угоду Киеву и резким образом повышает коммунальные расходы для венгерского и словацкого населения", - приводит слова Сийярто после встречи со словацким коллегой Юраем Бланаром агентство MTI.
Министр подчеркнул, что план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского "ставит под угрозу безопасность поставок энергии как в Венгрии, так и в Словаки", и приведет к "очень серьезному росту цен в обеих странах".
"Предложение совершенно не учитывает, что здесь, в Центральной Европе, система поставок энергии в результате инвестиций многих лет и десятилетий сложилась таким образом, что без нефти и природного газа из России снабжение некоторых стран, включая Словакию и Венгрию, не может быть безопасно решено", - отметил он.
В понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Киев и ЕК хотят лишить Европу доступных российских ресурсов, заявил Сийярто
Вчера, 17:32
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯСЛОВАКИЯПетер СийяртоЕСГазНефтьЕК
 
 
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