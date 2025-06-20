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"Россия побеждает". в США предрекли поражение Украины на СВО - 20.06.2025, ПРАЙМ
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"Россия побеждает". в США предрекли поражение Украины на СВО
"Россия побеждает". в США предрекли поражение Украины на СВО - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Россия побеждает". в США предрекли поражение Украины на СВО
Бывший сотрудник американской разведки Тони Шаффер заявил, что с учетом общего преимущества России положение Украины на фронте будет только ухудшаться. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:23+0300
2025-06-20T08:27+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Бывший сотрудник американской разведки Тони Шаффер заявил, что с учетом общего преимущества России положение Украины на фронте будет только ухудшаться."Россия уже побеждает, и не пытается устроить какую-либо грандиозную акцию. Они продолжили стабильную демилитаризацию украинцев, и я это считаю более эффективным, чем пытаться устроить что-то большое. Россия набрала крайне эффективный темп &lt;…&gt; Дальше будет только хуже для Украины", — сказал Шаффер эфире YouTube-канала Judging Freedom.По его словам, Украина оказалась практически без американской финансовой и военной поддержки, и при этом европейские страны не смогут восполнить этот пробел. Он подчеркнул, что у Европы нет возможностей компенсировать масштабы вложений Вашингтона.В Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки украинская армия потеряла свыше 1360 человек, лишилась нескольких единиц бронетехники, артиллерийских орудий, а также трех станций РЭБ и девяти складов с боеприпасами.На прошлой неделе Владимир Зеленский в в интервью телеканалу ABC возмутился, что США перебросили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, изначально предназначенных для украинской армии.Кроме того, издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа направляет важные компоненты систем ПВО, взрыватели, для нужд американских военных на Ближнем Востоке. Как отмечалось, изначально эти компоненты планировались для передачи Украине. При этом Пентагон, по информации источников, уведомил сенатский комитет по вооруженным силам без широкой огласки, сославшись на неотложность задачи.
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сша, россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
08:23 20.06.2025 (обновлено: 08:27 20.06.2025)
 
"Россия побеждает". в США предрекли поражение Украины на СВО

Экс-разведчик Шаффер: Россия эффективно работает в зоне СВО, не оставляя Украине шансов

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Бывший сотрудник американской разведки Тони Шаффер заявил, что с учетом общего преимущества России положение Украины на фронте будет только ухудшаться.
"Россия уже побеждает, и не пытается устроить какую-либо грандиозную акцию. Они продолжили стабильную демилитаризацию украинцев, и я это считаю более эффективным, чем пытаться устроить что-то большое. Россия набрала крайне эффективный темп <…> Дальше будет только хуже для Украины", — сказал Шаффер эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, Украина оказалась практически без американской финансовой и военной поддержки, и при этом европейские страны не смогут восполнить этот пробел. Он подчеркнул, что у Европы нет возможностей компенсировать масштабы вложений Вашингтона.
В Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки украинская армия потеряла свыше 1360 человек, лишилась нескольких единиц бронетехники, артиллерийских орудий, а также трех станций РЭБ и девяти складов с боеприпасами.
На прошлой неделе Владимир Зеленский в в интервью телеканалу ABC возмутился, что США перебросили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, изначально предназначенных для украинской армии.
Кроме того, издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа направляет важные компоненты систем ПВО, взрыватели, для нужд американских военных на Ближнем Востоке. Как отмечалось, изначально эти компоненты планировались для передачи Украине. При этом Пентагон, по информации источников, уведомил сенатский комитет по вооруженным силам без широкой огласки, сославшись на неотложность задачи.
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Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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