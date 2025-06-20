https://1prime.ru/20250620/svo-858747898.html

"Будет кончено". В США назвали точную дату завершения конфликта на Украине

"Будет кончено". В США назвали точную дату завершения конфликта на Украине - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Будет кончено". В США назвали точную дату завершения конфликта на Украине

Российские войска планомерно наступают, а Украина остается без помощи Соединенных Штатов и достаточной поддержки со стороны Европы. В такой ситуации ВСУ смогут... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T22:12+0300

2025-06-20T22:12+0300

2025-06-20T22:13+0300

спецоперация на украине

россия

конфликт на украине

сша

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российские войска планомерно наступают, а Украина остается без помощи Соединенных Штатов и достаточной поддержки со стороны Европы. В такой ситуации ВСУ смогут продержаться не больше двух месяцев. С таким утверждением в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выступил полковник спецслужб США в отставке Тони Шаффер.Он отметил, что выбранная российским руководством стратегия медленного и методичного наступления неизменно показывает свою эффективность, в то время как два крайне важных для Украины фактора перестают работать.Первый из них - финансовая помощь США, которая заканчивается, и нет никаких оснований рассчитывать на ее возобновление. Второй - поставки американского оружия, тоже сходящие на нет.Что же касается помощи Европы, о которой так много говорится в последнее время, то у европейцев, по словам Шаффера, элементарно нет денег. "Все европейские страны должны друг другу миллиарды долларов, так где же брать средства для страны, которая не победит, да еще и закупать оружие, которого нет в наличии?" - задался вопросом полковник, после чего отметил: - ...Без наших (американских - прим. ред.) денег и поддержки украинцы просто не смогут продолжать на том же уровне, что сейчас. Уверен, что к середине августа, числу к 19-му — 20-му, для них все будет кончено".

https://1prime.ru/20250620/putin-858743377.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, конфликт на украине, сша, европа