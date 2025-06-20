Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет кончено". В США назвали точную дату завершения конфликта на Украине - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250620/svo-858747898.html
"Будет кончено". В США назвали точную дату завершения конфликта на Украине
"Будет кончено". В США назвали точную дату завершения конфликта на Украине - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Будет кончено". В США назвали точную дату завершения конфликта на Украине
Российские войска планомерно наступают, а Украина остается без помощи Соединенных Штатов и достаточной поддержки со стороны Европы. В такой ситуации ВСУ смогут... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T22:12+0300
2025-06-20T22:13+0300
спецоперация на украине
россия
конфликт на украине
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российские войска планомерно наступают, а Украина остается без помощи Соединенных Штатов и достаточной поддержки со стороны Европы. В такой ситуации ВСУ смогут продержаться не больше двух месяцев. С таким утверждением в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выступил полковник спецслужб США в отставке Тони Шаффер.Он отметил, что выбранная российским руководством стратегия медленного и методичного наступления неизменно показывает свою эффективность, в то время как два крайне важных для Украины фактора перестают работать.Первый из них - финансовая помощь США, которая заканчивается, и нет никаких оснований рассчитывать на ее возобновление. Второй - поставки американского оружия, тоже сходящие на нет.Что же касается помощи Европы, о которой так много говорится в последнее время, то у европейцев, по словам Шаффера, элементарно нет денег. "Все европейские страны должны друг другу миллиарды долларов, так где же брать средства для страны, которая не победит, да еще и закупать оружие, которого нет в наличии?" - задался вопросом полковник, после чего отметил: - ...Без наших (американских - прим. ред.) денег и поддержки украинцы просто не смогут продолжать на том же уровне, что сейчас. Уверен, что к середине августа, числу к 19-му — 20-му, для них все будет кончено".
https://1prime.ru/20250620/putin-858743377.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, конфликт на украине, сша, европа
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Конфликт на Украине, США, ЕВРОПА
22:12 20.06.2025 (обновлено: 22:13 20.06.2025)
 
"Будет кончено". В США назвали точную дату завершения конфликта на Украине

Подполковник Тони Шаффер: 19-20 августа для Украины все будет кончено

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российские войска планомерно наступают, а Украина остается без помощи Соединенных Штатов и достаточной поддержки со стороны Европы. В такой ситуации ВСУ смогут продержаться не больше двух месяцев. С таким утверждением в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom выступил полковник спецслужб США в отставке Тони Шаффер.
Он отметил, что выбранная российским руководством стратегия медленного и методичного наступления неизменно показывает свою эффективность, в то время как два крайне важных для Украины фактора перестают работать.
Первый из них - финансовая помощь США, которая заканчивается, и нет никаких оснований рассчитывать на ее возобновление. Второй - поставки американского оружия, тоже сходящие на нет.
Что же касается помощи Европы, о которой так много говорится в последнее время, то у европейцев, по словам Шаффера, элементарно нет денег.
"Все европейские страны должны друг другу миллиарды долларов, так где же брать средства для страны, которая не победит, да еще и закупать оружие, которого нет в наличии?" - задался вопросом полковник, после чего отметил: - ...Без наших (американских - прим. ред.) денег и поддержки украинцы просто не смогут продолжать на том же уровне, что сейчас. Уверен, что к середине августа, числу к 19-му — 20-му, для них все будет кончено".
Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Путин: русские и украинцы - один народ, поэтому вся Украина наша
18:51
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯКонфликт на УкраинеСШАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала