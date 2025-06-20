https://1prime.ru/20250620/uregulirovanie-858748871.html
"Дальше будет только хуже". Небензя посоветовал Киеву принять меморандум РФ
"Дальше будет только хуже". Небензя посоветовал Киеву принять меморандум РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Дальше будет только хуже". Небензя посоветовал Киеву принять меморандум РФ
Предложенный РФ меморандум о мирном урегулировании на Украине - "самое лучшее предложение", которое Киев может получить сегодня, Москва советует его принять,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T23:23+0300
2025-06-20T23:23+0300
2025-06-20T23:41+0300
спецоперация на украине
василий небензя
россия
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ООН, 20 июн - ПРАЙМ. Предложенный РФ меморандум о мирном урегулировании на Украине - "самое лучшее предложение", которое Киев может получить сегодня, Москва советует его принять, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Пир этом он подчеркнул: "Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня".Вместе с тем Небензя выразил признательность за поддержку прямого диалога с Украиной.
https://1prime.ru/20250620/putin-858742954.html
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василий небензя, россия
Спецоперация на Украине, Василий Небензя, РОССИЯ
"Дальше будет только хуже". Небензя посоветовал Киеву принять меморандум РФ
Небензя: РФ советует Киеву принять меморандум - дальше будет только хуже
ООН, 20 июн - ПРАЙМ. Предложенный РФ меморандум о мирном урегулировании на Украине - "самое лучшее предложение", которое Киев может получить сегодня, Москва советует его принять, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять. Дальше все для Киева будет обстоять только хуже", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Пир этом он подчеркнул: "Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня".
Вместе с тем Небензя выразил признательность за поддержку прямого диалога с Украиной.
Путин: Россия не добивается капитуляции Украины