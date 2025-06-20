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Chengdu Airlines запускает прямой рейс из Владивостока в Шэньян
Chengdu Airlines запускает прямой рейс из Владивостока в Шэньян - 20.06.2025, ПРАЙМ
Chengdu Airlines запускает прямой рейс из Владивостока в Шэньян
Авиакомпания Chengdu Airlines с 5 июля запускает прямой рейс из Владивостока в китайский город Шэньян, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T05:37+0300
2025-06-20T05:37+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Chengdu Airlines с 5 июля запускает прямой рейс из Владивостока в китайский город Шэньян, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"С 5 июля 2025 года будут выполняться регулярные рейсы из воздушной гавани Приморья в один из популярных у туристов городов Китая - Шэньян. Рейсы в аэропорт Шэньяна будут совершаться на крыльях авиакомпании Chengdu Airlines", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться на Airbus 320 вместимостью 180 мест. Время в пути - 1,5 часа. Самолет будет летать два раза в неделю, по средам и субботам.
Шэньян – столица провинции Ляонин и один из крупнейших городов на Северо-Востоке Китая. Там расположены памятники мировой архитектуры, парки, культурные объекты и достопримечательности, самые популярные из которых Музей провинции Ляонин, Дворец Гугун, Ботанический сад Шэньяна, есть горячие источники и другие места для отдыха.
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бизнес, владивосток, китай, приморье
Бизнес, Владивосток, КИТАЙ, Приморье
Chengdu Airlines запускает прямой рейс из Владивостока в Шэньян
Chengdu Airlines с 5 июля запускает прямой рейс из Владивостока в Шэньян
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Chengdu Airlines с 5 июля запускает прямой рейс из Владивостока в китайский город Шэньян, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"С 5 июля 2025 года будут выполняться регулярные рейсы из воздушной гавани Приморья в один из популярных у туристов городов Китая - Шэньян. Рейсы в аэропорт Шэньяна будут совершаться на крыльях авиакомпании Chengdu Airlines", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться на Airbus 320 вместимостью 180 мест. Время в пути - 1,5 часа. Самолет будет летать два раза в неделю, по средам и субботам.
Шэньян – столица провинции Ляонин и один из крупнейших городов на Северо-Востоке Китая. Там расположены памятники мировой архитектуры, парки, культурные объекты и достопримечательности, самые популярные из которых Музей провинции Ляонин, Дворец Гугун, Ботанический сад Шэньяна, есть горячие источники и другие места для отдыха.