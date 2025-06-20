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Запуск моста между РФ и КНДР даст импульс грузопотоку и туризму
Запуск моста между РФ и КНДР даст импульс грузопотоку и туризму - 20.06.2025, ПРАЙМ
Запуск моста между РФ и КНДР даст импульс грузопотоку и туризму
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Запуск первого автомобильного моста между РФ и КНДР, строительство которого началось в апреле, даст сильный импульс... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T03:30+0300
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2025-06-20T03:30+0300
бизнес
туризм
россия
рф
кндр
приморье
алексей чекунков
минвостокразвития
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Запуск первого автомобильного моста между РФ и КНДР, строительство которого началось в апреле, даст сильный импульс грузопотоку и туристическому потоку, а также откроет новые возможности для российского бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Безусловно, он даст сильный импульс как грузопотоку, так, мы рассчитываем, и туристическому потоку. Северная Корея - красивая страна, там есть что посмотреть. И думаю, что среди российских туристов, которых, к слову, в Приморье очень много, в год более трех миллионов человек, при наличии такого моста будет стимул для какого-то количества из них заехать в соседнюю дружественную нам страну, которая сегодня нам помогает в зоне специальной военной операции, и посетить ее", - сказал Чекунков.
По его словам, также мост открывает возможности для российского бизнеса.
"Северная Корея, я думаю, находится на пороге достаточно быстрого экономического роста. Не секрет, что исторически вследствие очень продолжительного режима западных санкций экономика Северной Кореи была ограничена в своем развитии. Думаю, что с этой низкой базы у нее очень хорошие перспективы для роста, в том числе в сельском хозяйстве, добычи ценных природных ресурсов, руд, переработки. И наш дальневосточный бизнес с помощью этого моста будет ближе к потенциальному рынку, которым является Северная Корея", - отметил министр.
Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, туризм, россия, рф, кндр, приморье, алексей чекунков, минвостокразвития
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, РФ, КНДР, Приморье, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
Запуск моста между РФ и КНДР даст импульс грузопотоку и туризму
Глава Минвостокразвития Чекунков: мост между Россией и КНДР даст импульс грузопотоку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Запуск первого автомобильного моста между РФ и КНДР, строительство которого началось в апреле, даст сильный импульс грузопотоку и туристическому потоку, а также откроет новые возможности для российского бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Безусловно, он даст сильный импульс как грузопотоку, так, мы рассчитываем, и туристическому потоку. Северная Корея - красивая страна, там есть что посмотреть. И думаю, что среди российских туристов, которых, к слову, в Приморье очень много, в год более трех миллионов человек, при наличии такого моста будет стимул для какого-то количества из них заехать в соседнюю дружественную нам страну, которая сегодня нам помогает в зоне специальной военной операции, и посетить ее", - сказал Чекунков.
По его словам, также мост открывает возможности для российского бизнеса.
"Северная Корея, я думаю, находится на пороге достаточно быстрого экономического роста. Не секрет, что исторически вследствие очень продолжительного режима западных санкций экономика Северной Кореи была ограничена в своем развитии. Думаю, что с этой низкой базы у нее очень хорошие перспективы для роста, в том числе в сельском хозяйстве, добычи ценных природных ресурсов, руд, переработки. И наш дальневосточный бизнес с помощью этого моста будет ближе к потенциальному рынку, которым является Северная Корея", - отметил министр.
Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста - один километр. Длина российской стороны составляет 424 метра, корейской - 581 метр. Ширина моста - 7 метров (две полосы движения). Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.