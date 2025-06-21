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"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку

"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку - 21.06.2025, ПРАЙМ

"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку

Массовое использование БПЛА в ходе украинского конфликта оказывает влияние на теорию и практику современных вооруженных противостояний. В частности, дроны... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T17:24+0300

2025-06-21T17:24+0300

2025-06-21T17:26+0300

спецоперация на украине

сво

конфликт на украине

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Массовое использование БПЛА в ходе украинского конфликта оказывает влияние на теорию и практику современных вооруженных противостояний. В частности, дроны обновили представление об эффективных тактических схемах и военных структурах. Об этом рассказывается в публикации американского консервативного журнала The National Interest."Беспилотники быстро становятся четвертым столпом современной войны", - констатируется в статье.По утверждению авторов материала, БПЛА в значительной мере преобразовали тактические схемы противоборствующих сторон, обновили представление о ведении оборонительных действий и эффективных военных структурах "способами, невиданными со времен появления танков и самолетов"."FPV-дроны стали новой формой пехоты в украинском конфликте", - говорится в статье.При этом отмечается, что военные стран НАТО в настоящий момент еще только изучают, каким образом БПЛА могут применятся как часть оборонительных линий, а Российская Федерация уже разрабатывает планы по более широкому использованию беспилотников.

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сво, конфликт на украине