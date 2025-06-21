https://1prime.ru/20250621/bpla-858761063.html
"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку
"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку
Массовое использование БПЛА в ходе украинского конфликта оказывает влияние на теорию и практику современных вооруженных противостояний. В частности, дроны... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T17:24+0300
2025-06-21T17:24+0300
2025-06-21T17:26+0300
спецоперация на украине
сво
конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Массовое использование БПЛА в ходе украинского конфликта оказывает влияние на теорию и практику современных вооруженных противостояний. В частности, дроны обновили представление об эффективных тактических схемах и военных структурах. Об этом рассказывается в публикации американского консервативного журнала The National Interest."Беспилотники быстро становятся четвертым столпом современной войны", - констатируется в статье.По утверждению авторов материала, БПЛА в значительной мере преобразовали тактические схемы противоборствующих сторон, обновили представление о ведении оборонительных действий и эффективных военных структурах "способами, невиданными со времен появления танков и самолетов"."FPV-дроны стали новой формой пехоты в украинском конфликте", - говорится в статье.При этом отмечается, что военные стран НАТО в настоящий момент еще только изучают, каким образом БПЛА могут применятся как часть оборонительных линий, а Российская Федерация уже разрабатывает планы по более широкому использованию беспилотников.
https://1prime.ru/20250620/kitay-858743532.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, конфликт на украине
Спецоперация на Украине, СВО, Конфликт на Украине
"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку
TNI: беспилотники изменили представление о ведении боевых действий
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ
. Массовое использование БПЛА в ходе украинского конфликта оказывает влияние на теорию и практику современных вооруженных противостояний. В частности, дроны обновили представление об эффективных тактических схемах и военных структурах. Об этом рассказывается в публикации американского консервативного журнала The National Interest
.
"Беспилотники быстро становятся четвертым столпом современной войны", - констатируется в статье.
По утверждению авторов материала, БПЛА в значительной мере преобразовали тактические схемы противоборствующих сторон, обновили представление о ведении оборонительных действий и эффективных военных структурах "способами, невиданными со времен появления танков и самолетов".
"FPV-дроны стали новой формой пехоты в украинском конфликте", - говорится в статье.
При этом отмечается, что военные стран НАТО в настоящий момент еще только изучают, каким образом БПЛА могут применятся как часть оборонительных линий, а Российская Федерация уже разрабатывает планы по более широкому использованию беспилотников.
Китайские ученые разработали БПЛА размером с комара, пишут СМИ