Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку - 21.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250621/bpla-858761063.html
"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку
"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку
Массовое использование БПЛА в ходе украинского конфликта оказывает влияние на теорию и практику современных вооруженных противостояний. В частности, дроны... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T17:24+0300
2025-06-21T17:26+0300
спецоперация на украине
сво
конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Массовое использование БПЛА в ходе украинского конфликта оказывает влияние на теорию и практику современных вооруженных противостояний. В частности, дроны обновили представление об эффективных тактических схемах и военных структурах. Об этом рассказывается в публикации американского консервативного журнала The National Interest."Беспилотники быстро становятся четвертым столпом современной войны", - констатируется в статье.По утверждению авторов материала, БПЛА в значительной мере преобразовали тактические схемы противоборствующих сторон, обновили представление о ведении оборонительных действий и эффективных военных структурах "способами, невиданными со времен появления танков и самолетов"."FPV-дроны стали новой формой пехоты в украинском конфликте", - говорится в статье.При этом отмечается, что военные стран НАТО в настоящий момент еще только изучают, каким образом БПЛА могут применятся как часть оборонительных линий, а Российская Федерация уже разрабатывает планы по более широкому использованию беспилотников.
https://1prime.ru/20250620/kitay-858743532.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, конфликт на украине
Спецоперация на Украине, СВО, Конфликт на Украине
17:24 21.06.2025 (обновлено: 17:26 21.06.2025)
 
"Невиданные способы". В США рассказали, как СВО изменила военную науку

TNI: беспилотники изменили представление о ведении боевых действий

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Массовое использование БПЛА в ходе украинского конфликта оказывает влияние на теорию и практику современных вооруженных противостояний. В частности, дроны обновили представление об эффективных тактических схемах и военных структурах. Об этом рассказывается в публикации американского консервативного журнала The National Interest.
"Беспилотники быстро становятся четвертым столпом современной войны", - констатируется в статье.
По утверждению авторов материала, БПЛА в значительной мере преобразовали тактические схемы противоборствующих сторон, обновили представление о ведении оборонительных действий и эффективных военных структурах "способами, невиданными со времен появления танков и самолетов".
"FPV-дроны стали новой формой пехоты в украинском конфликте", - говорится в статье.
При этом отмечается, что военные стран НАТО в настоящий момент еще только изучают, каким образом БПЛА могут применятся как часть оборонительных линий, а Российская Федерация уже разрабатывает планы по более широкому использованию беспилотников.
Комар - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Китайские ученые разработали БПЛА размером с комара, пишут СМИ
Вчера, 18:54
 
Спецоперация на УкраинеСВОКонфликт на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала