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На Чукотку доставят 154 тысячи тонн нефтепродуктов - 21.06.2025, ПРАЙМ
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На Чукотку доставят 154 тысячи тонн нефтепродуктов
На Чукотку доставят 154 тысячи тонн нефтепродуктов - 21.06.2025, ПРАЙМ
На Чукотку доставят 154 тысячи тонн нефтепродуктов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Единый оператор северного морского завоза доставит на Чукотку 154 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 10 тысяч тонн... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T04:45+0300
2025-06-21T04:45+0300
энергетика
экономика
нефть
чукотка
рф
санкт-петербург
михаил мишустин
росатом
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Единый оператор северного морского завоза доставит на Чукотку 154 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 10 тысяч тонн продовольственных товаров, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов. В марте правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 миллиона тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других товаров. Пилотный проект, в котором будет задействован единый оператор, реализуют в этом году на Чукотке. "Между АО "Росатом Арктика" и региональными предприятиями-поставщиками заключены договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг, в рамках которых в населенные пункты округа будет доставлено 154 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 10 тысяч тонн продовольственных товаров. Первая партия нефтепродуктов в объеме 4,5 тысячи тонн уже доставляется из Находки танкером "Аммолит", - сказал Кузнецов. По его словам, приход первого танкера по Северному морскому пути в порт Певек ожидается к 1 июля. "Что касается продовольственной программы, северный завоз идет активно. Теплоход "Капитан Старостин" 17 июня уже доставил первую партию с продовольственными товарами в Бериговский – это сыры, колбасы и молочные продукты. Но самое важное – свежие овощи и фрукты. Важнейший элемент – это доставка продовольствия с выгрузкой на необорудованный берег, по плану начнется во второй декаде июля", - отметил губернатор. Он добавил, что основная сложность, с которой регион может столкнуться в процессе реализации проекта, связана с трудными климатическими условиями, особенно ухудшением ледовой обстановки на арктическом побережье. "Мы внимательно следим за ситуацией и готовы принимать необходимые меры для обеспечения надежной доставки грузов в регион", - сказал Кузнецов. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, чукотка, рф, санкт-петербург, михаил мишустин, росатом
Энергетика, Экономика, Нефть, Чукотка, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мишустин, Росатом
04:45 21.06.2025
 
На Чукотку доставят 154 тысячи тонн нефтепродуктов

Кузнецов: единый оператор северного морского завоза доставит на Чукотку 154 тысячи тонн

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Единый оператор северного морского завоза доставит на Чукотку 154 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 10 тысяч тонн продовольственных товаров, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Кузнецов.
В марте правительство РФ назначило единого морского оператора северного завоза и определило порядок его деятельности. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в районы Крайнего Севера будет доставлено почти 3,5 миллиона тонн продуктов питания, лекарств, топлива и других товаров. Пилотный проект, в котором будет задействован единый оператор, реализуют в этом году на Чукотке.
"Между АО "Росатом Арктика" и региональными предприятиями-поставщиками заключены договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг, в рамках которых в населенные пункты округа будет доставлено 154 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 10 тысяч тонн продовольственных товаров. Первая партия нефтепродуктов в объеме 4,5 тысячи тонн уже доставляется из Находки танкером "Аммолит", - сказал Кузнецов.
По его словам, приход первого танкера по Северному морскому пути в порт Певек ожидается к 1 июля.
"Что касается продовольственной программы, северный завоз идет активно. Теплоход "Капитан Старостин" 17 июня уже доставил первую партию с продовольственными товарами в Бериговский – это сыры, колбасы и молочные продукты. Но самое важное – свежие овощи и фрукты. Важнейший элемент – это доставка продовольствия с выгрузкой на необорудованный берег, по плану начнется во второй декаде июля", - отметил губернатор.
Он добавил, что основная сложность, с которой регион может столкнуться в процессе реализации проекта, связана с трудными климатическими условиями, особенно ухудшением ледовой обстановки на арктическом побережье.
"Мы внимательно следим за ситуацией и готовы принимать необходимые меры для обеспечения надежной доставки грузов в регион", - сказал Кузнецов.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьЧукоткаРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМихаил МишустинРосатом
 
 
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