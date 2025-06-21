https://1prime.ru/20250621/medinskiy-858765344.html

Мединский рассказал о переговорах, повторении истории и учебнике истории

Мединский рассказал о переговорах, повторении истории и учебнике истории - 21.06.2025, ПРАЙМ

Мединский рассказал о переговорах, повторении истории и учебнике истории

Хорошее знание истории помогает в переговорном процессе, рассказал помощник президента России, глава российской делегации для контактов с Украиной Владимир... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T21:32+0300

2025-06-21T21:32+0300

2025-06-21T21:52+0300

политика

владимир мединский

переговоры

украина

крым

учебники

история

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Хорошее знание истории помогает в переговорном процессе, рассказал помощник президента России, глава российской делегации для контактов с Украиной Владимир Мединский в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир", кадры которого показаны в эфире телеканала СоловьевLive.О переговорах"Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает", - сказал Мединский, говоря об участии в переговорном процессе с Украиной. Кроме того, Мединского спросили, как он себя ощущает, будучи одновременно и участником событий, и историком. "Это весьма поучительно… Интересно", - ответил Мединский. Он подчеркнул, что история никогда не повторяется дословно, однако можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события. "Просто исходя из человеческой природы, из законов повторения, которые мы наблюдаем, которые неоднократно описывались разного рода философами и историками", - добавил Мединский.Об исторических параллеляхМединский объяснил, чем ситуация, складывающаяся вокруг конфликта на Украине, схожа с Северной войной 18 века, указав на нежелание шведов сразу принять более выгодные для себя мирные условия, которые предлагала Россия.Ранее Мединский в интервью газете Wall Street Journal заявил, что с Россией невозможно вести длительную войну, приведя в пример Северную войну со Швецией.В интервью Марине Ким он обосновал подобное сравнение "непреложным историческим фактом" того, что Пётр I многократно предлагал шведской короне "заключить мирное соглашение на очень выгодных для неё условиях в ходе Северной войны"."Петр хотел мира. Ему нужен был просто выход к Балтийскому морю маленький, Санкт-Петербург и всё", - сказал Мединский .Помощник президента указал на то, что в период правления Петра I Россия нуждалась в создании условий для прямой торговли без посредников, назвав эту потребность "вопросом выживания государства". Мединский провел параллель с современностью, сравнив положение дел в начале XVII века с ситуацией, если бы сейчас Россия продавала нефть и газ посредникам по цене ниже рыночной "долларов по 20 за мегатонну"."Так и Петр, он всего лишь он хотел прямого выхода к мировой торговле, чтобы сделать наш товар конкурентноспособным. Однако шведы многократно отклоняли его мирные предложения, с каждым разом предложения Петра становились все более жесткими, ну и закончилось это спустя 21 год подписанием Ништадтского мира уже на тех условиях, которые продиктовал Петр", - добавил Мединский.Кроме того, помощник президента РФ напомнил, что союзники противников России Швеции и Англии, в первую очередь Франция, "потихоньку отползли" за время войны.Северная война продолжалась с 1700 по 1721 год, завершилась подписанием Ништадтского мира, согласно которому Россия получила выход к Балтийскому морю, а также территории Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии и части Карелии.О воссоединении Крыма с РоссиейВоссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено, как и следующие после 2014 года события, считает Мединский."События 14-го года и последующие, я думаю, что они были исторически предопределены. Поэтому, вне зависимости от наличия, отсутствия там у нас, либо у них учебников, история шла так, как она должна была идти... Воссоединение Крыма с Россией исторически предопределено", - сказал Мединский.Он отметил, что воссоединение Крыма с РФ прошло по самому мягкому и легитимному "из возможных сценариев"."Такова была логика истории. Поделать с этим ничего нельзя. Кто бы ни писал книги про то, что Украина не Россия, а Крым - это, не знаю, что-то еще, но история определяет так, как она определяет", - добавил помощник президента.Об учебнике историиНовый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов начал использоваться в школах с 1 сентября 2023 года. Его авторами выступили Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.По словам Торкунова, у раздела учебника по истории для 10-х классов практически не было критиков. "Ни одного замечания по содержанию не было", - подчеркнул Мединский.Мединский по этому поводу отметил: "Вытащили одно замечание по сути: почему (шахматист Гарри - ред.) Каспаров* не указан как чемпион мира по шахматам… Посмотрели, но критики, которые это выискали, эту одну неточность, смотрели раздел советский спорт, а надо было следующий этап смотреть".Он рассказал, что Москва передавала образец нового российского учебника по истории коллегам по СНГ, в том числе в министерства образования Узбекистана, Казахстана, Киргизии, чтобы представители этих стран могли проверить, как изложен материал о вкладе их народов "в общую историю империи, территории нашей общей Советского Союза". Кроме того, Мединский сообщил, что команда авторов учебника была готова вносить необходимые правки в случае, если коллеги по СНГ обнаружили какие-то нюансы в изложении истории."Мы хотим, чтобы наши учебники объединяли людей, чтобы школьники испытывали дружеские или по крайней мере партнерские чувства к своим соседям из СНГ, к украинскому народу, к белорусскому народу. Если даже в истории нашей были какие-то сложности, значит надо сделать акцент на том, как мы эти сложности преодолели, и что мы вместе сделали хорошего. То есть, наши учебники учат дружбе и добру", - добавил помощник президента РФ."Принципиальное отличие наших учебников, конечно в первую очередь от этой "помойки", которая на Украине, это то, что у них нельзя назвать учебной литературой, это идеологическая литература. Там "красных кхмеров" можно воспитывать по этой литературе, а здоровых людей нельзя", - сказал Мединский."С младых ногтей, с детей, они закладывают ненависть к русскому народу и к России. Их учебники, учебные листки, к сожалению, воспитывают ненависть. Но так не может быть вечно. Это обязательно закончится рано или поздно, и авторы их канут в небытие, потому что люди лучше, чем о них думают", - отметил помощник президента РФ.Как скоро события 2025 года найдут отражение в новом учебнике истории?"Такая актуализация — это всегда сложный вопрос. Потому что не хочется выступать на поле предмета "Разговоры о важном". Понимаете? Это... Это другая дисциплина", - сказал Мединский.По его словам, при подготовке последних глав учебника авторы вспомнили в том числе предысторию, не концентрировались только на событиях 2022 года, а вспомнили, что было раньше.Также он отметил, что учебник можно начать, но закончить его невозможно, потому что "это живой развивающийся организм, и в этом колоссальный плюс единого учебника"."Мы с вами живем прямо в учебнике истории, прямо вот там. Время перемен. И очевидно, что мировой порядок, который был определён на долгие десятилетия в 45-м году, меняется", - сказал Мединский, добавив, что авторам нового учебника истории еще предстоит проанализировать происходящие сейчас изменения."Посмотрите, как изменилась риторика не только главы государства, даже риторика дипломатов. Надо посмотреть, надо посмотреть и я думаю со временем мы, либо авторы следующих учебников обязательно это проанализируют", - отметил помощник президента РФ.* Признан в РФ иноагентом.

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владимир мединский, переговоры, украина, крым, учебники, история