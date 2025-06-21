https://1prime.ru/20250621/neft-858753990.html

Сечин объяснил, зачем ЕС намерен снизить потолок цен на российскую нефть

Сечин объяснил, зачем ЕС намерен снизить потолок цен на российскую нефть - 21.06.2025, ПРАЙМ

Сечин объяснил, зачем ЕС намерен снизить потолок цен на российскую нефть

Евросоюз, пытаясь снизить потолок цен на российскую нефть, на самом деле преследует цель повысить эффективность своих закупок из России, но США не согласятся на | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T10:46+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Евросоюз, пытаясь снизить потолок цен на российскую нефть, на самом деле преследует цель повысить эффективность своих закупок из России, но США не согласятся на снижение потолка, так как это негативно повлияет на рентабельность их нефтяного экспорта, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Евросоюз продолжает попытки продавить снижение ценового потолка на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Полагаю, что реальной целью является стремление Евросоюза повысить эффективность своих закупок из России, а не снизить доходы российского бюджета, как публично декларировалось", - сказал он, выступая на Энергетической панели ПМЭФ. По словам Сечина, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем 20 миллиардов евро, став таким образом четвертым по объему покупателем. "Очевидно, что США не согласятся на снижение референтных цен, продвигаемое европейцами, потому что оно негативно повлияет на рентабельность нефтяного экспорта США", - заключил он. Еврокомиссия ранее официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако решение об этом зависит от G7, а не только от ЕС, отмечала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему. Как писала в пятницу газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС решил отложить попытки снизить потолок цены на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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