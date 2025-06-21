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Глава "Роснефти" прокомментировал вероятность избытка нефти в будущем

Глава "Роснефти" прокомментировал вероятность избытка нефти в будущем - 21.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Роснефти" прокомментировал вероятность избытка нефти в будущем

Несмотря на рост добычи ОПЕК+, ни о каком избытке нефти в долгосрочной перспективе речи не идет, мировые запасы на минимуме за пять лет, заявил ответственный... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T10:56+0300

2025-06-21T10:56+0300

2025-06-21T10:56+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Несмотря на рост добычи ОПЕК+, ни о каком избытке нефти в долгосрочной перспективе речи не идет, мировые запасы на минимуме за пять лет, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Несмотря на заявленный рост добычи, ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе и речи быть не может. Мировые запасы нефти сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - имеют "добровольные", дополнительные к квотам обязательства. Ограничения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Начиная с мая ОПЕК+ договорился ускорить отход от этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне и июле. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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нефть, рф, роснефть, игорь сечин, опек