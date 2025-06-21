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Глава "Роснефти" прокомментировал вероятность избытка нефти в будущем - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Глава "Роснефти" прокомментировал вероятность избытка нефти в будущем
Глава "Роснефти" прокомментировал вероятность избытка нефти в будущем - 21.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Роснефти" прокомментировал вероятность избытка нефти в будущем
Несмотря на рост добычи ОПЕК+, ни о каком избытке нефти в долгосрочной перспективе речи не идет, мировые запасы на минимуме за пять лет, заявил ответственный... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T10:56+0300
2025-06-21T10:56+0300
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нефть
рф
роснефть
игорь сечин
опек
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Несмотря на рост добычи ОПЕК+, ни о каком избытке нефти в долгосрочной перспективе речи не идет, мировые запасы на минимуме за пять лет, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Несмотря на заявленный рост добычи, ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе и речи быть не может. Мировые запасы нефти сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - имеют "добровольные", дополнительные к квотам обязательства. Ограничения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Начиная с мая ОПЕК+ договорился ускорить отход от этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне и июле. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, рф, роснефть, игорь сечин, опек
ПМЭФ-2025, Нефть, РФ, Роснефть, Игорь Сечин, ОПЕК
10:56 21.06.2025
 
Глава "Роснефти" прокомментировал вероятность избытка нефти в будущем

Сечин: ни о каком избытке нефти в долгосрочной перспективе не может быть и речи

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Несмотря на рост добычи ОПЕК+, ни о каком избытке нефти в долгосрочной перспективе речи не идет, мировые запасы на минимуме за пять лет, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Несмотря на заявленный рост добычи, ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе и речи быть не может. Мировые запасы нефти сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - имеют "добровольные", дополнительные к квотам обязательства. Ограничения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Начиная с мая ОПЕК+ договорился ускорить отход от этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне и июле.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Сечин объяснил, зачем ЕС намерен снизить потолок цен на российскую нефть
10:46
 
ПМЭФ-2025НефтьРФРоснефтьИгорь СечинОПЕК
 
 
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