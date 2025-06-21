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Сечин назвал решение ОПЕК+ наращивать нефтедобычу дальновидным - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Сечин назвал решение ОПЕК+ наращивать нефтедобычу дальновидным
Сечин назвал решение ОПЕК+ наращивать нефтедобычу дальновидным - 21.06.2025, ПРАЙМ
Сечин назвал решение ОПЕК+ наращивать нефтедобычу дальновидным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Решение ОПЕК+ форсированно наращивать нефтедобычу выглядит дальновидным и оправданным в условиях ирано-израильского... | 21.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Решение ОПЕК+ форсированно наращивать нефтедобычу выглядит дальновидным и оправданным в условиях ирано-израильского конфликта, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. "Решение, принятое лидерами ОПЕК, о форсированном увеличении добычи выглядит сегодня весьма дальновидным и, с точки зрения рынка, оправданным, учитывая интересы потребителей в свете неопределенности в отношении масштабов ирано-израильского конфликта", - сказал Сечин, выступая на Энергетической панели ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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нефть, рф, игорь сечин, опек, роснефть
ПМЭФ-2025, Нефть, РФ, Игорь Сечин, ОПЕК, Роснефть
11:08 21.06.2025
 
Сечин назвал решение ОПЕК+ наращивать нефтедобычу дальновидным

Сечин: решение ОПЕК+ форсированно наращивать нефтедобычу выглядит дальновидным

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Решение ОПЕК+ форсированно наращивать нефтедобычу выглядит дальновидным и оправданным в условиях ирано-израильского конфликта, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Есть также ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако в начале апреля восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить нефтепроизводство в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля.
"Решение, принятое лидерами ОПЕК, о форсированном увеличении добычи выглядит сегодня весьма дальновидным и, с точки зрения рынка, оправданным, учитывая интересы потребителей в свете неопределенности в отношении масштабов ирано-израильского конфликта", - сказал Сечин, выступая на Энергетической панели ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Глава "Роснефти" прокомментировал вероятность избытка нефти в будущем
10:56
 
ПМЭФ-2025НефтьРФИгорь СечинОПЕКРоснефть
 
 
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