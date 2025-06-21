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Глава "Роснефти" сообщил о пике добычи нефти в США

Глава "Роснефти" сообщил о пике добычи нефти в США - 21.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Роснефти" сообщил о пике добычи нефти в США

Добыча нефти в США при текущих ценах на нее в мире достигла пика, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T12:56+0300

2025-06-21T12:56+0300

2025-06-21T12:56+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти в США при текущих ценах на нее в мире достигла пика, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "При текущих ценах добыча нефти в США, по всей видимости, достигла пика. Такое мнение недавно озвучили компании Diamondback и ConocoPhillips", - сказал Сечин, выступая на Энергетической панели ПМЭФ. Он отметил, что нефтесервисная компания Liberty Energy, основанная действующим министром энергетики США Крисом Райтом, ожидает также значительного замедления буровой активности во второй половине этого года, что должно привести к сокращению бурового флота США еще примерно на 10%. "Неудивительно, что на этом фоне многие сланцевые игроки уже начали сокращать инвестиции", - добавил Сечин. При этом, по словам главы "Роснефти", новый министр финансов США Скотт Бессент неоднократно заявлял, что для успеха второго президентского срока Дональда Трампа необходим рост добычи нефти в стране в размере трех миллионов баррелей в сутки. "Что касается баррелей: какая разница для американского рынка, откуда придут эти баррели? Вполне возможно, это могут быть баррели, произведенные в странах-участницах ОПЕК+. Альянс последовательно, с конца прошлого года заявлял о необходимости наращивания добычи в связи с изменениями потребления", - сказал Сечин, добавив, что заявленное увеличение производства ОПЕК+ с мая этого года в три раза превышает первоначальный план альянса. Тем не менее, отметил он, низкие цены на нефть устраивают потребителей в США, где цена бензина с поправкой на инфляцию уже вернулась к уровню 2019 года. Рост добычи ОПЕК+ неслучайно происходит на фоне активизации ближневосточной политики Белого дома и заключения целого ряда соглашений с ключевыми странами региона, подчеркнул глава "Роснефти". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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нефть, сша, роснефть, игорь сечин