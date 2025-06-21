Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр нефти Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией в нефтегазе - 21.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250621/pakistan-858760506.html
Министр нефти Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией в нефтегазе
Министр нефти Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией в нефтегазе - 21.06.2025, ПРАЙМ
Министр нефти Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией в нефтегазе
Пакистан и Россия продолжают развивать сотрудничество в области горнодобывающей отрасли и нефтегазовой разведки, заявил в интервью с РИА Новости федеральный... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T17:02+0300
2025-06-21T17:02+0300
пмэф-2025
россия
пакистан
нефть
газ
горнодобывающая промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Пакистан и Россия продолжают развивать сотрудничество в области горнодобывающей отрасли и нефтегазовой разведки, заявил в интервью с РИА Новости федеральный министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Есть еще много областей, в которых мы продолжаем работать. Вчера я участвовал в групповой дискуссии о возможностях добычи полезных ископаемых, которые Пакистан может предложить миру… Еще одной областью, которой мы продолжаем заниматься, является разведка газа", - сказал Малик. Собеседник агентства отметил, что в рамках ПМЭФ провёл встречу с представителями ряда организаций, включая российского "Газпром", в ходе которой глава нефтяного ведомства обсудил различные возможности нефтегазовой разведки на шельфе, которые доступны в Пакистане. "…у нас есть возможности для сотрудничества в области импорта сжиженного газа, хранения сжиженного газа и многого другого. Поэтому мы продолжаем развивать сотрудничество", - добавил Малик. Ранее министерство энергетики РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и глава министерства нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик на встрече в рамках ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере и гидроэнергетике. Отмечается, что ключевой темой встречи стала подготовка к проведению юбилейного, 10-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/pakistan-858668632.html
пакистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fcbefcf23044e9609109fa389b4e33d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пакистан, нефть, газ, горнодобывающая промышленность
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ПАКИСТАН, Нефть, Газ, горнодобывающая промышленность
17:02 21.06.2025
 
Министр нефти Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией в нефтегазе

Министр нефти Малик: РФ и Пакистан развивают сотрудничество в нефтегазовой области

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Пакистан и Россия продолжают развивать сотрудничество в области горнодобывающей отрасли и нефтегазовой разведки, заявил в интервью с РИА Новости федеральный министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Есть еще много областей, в которых мы продолжаем работать. Вчера я участвовал в групповой дискуссии о возможностях добычи полезных ископаемых, которые Пакистан может предложить миру… Еще одной областью, которой мы продолжаем заниматься, является разведка газа", - сказал Малик.
Собеседник агентства отметил, что в рамках ПМЭФ провёл встречу с представителями ряда организаций, включая российского "Газпром", в ходе которой глава нефтяного ведомства обсудил различные возможности нефтегазовой разведки на шельфе, которые доступны в Пакистане.
"…у нас есть возможности для сотрудничества в области импорта сжиженного газа, хранения сжиженного газа и многого другого. Поэтому мы продолжаем развивать сотрудничество", - добавил Малик.
Ранее министерство энергетики РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и глава министерства нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик на встрече в рамках ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере и гидроэнергетике. Отмечается, что ключевой темой встречи стала подготовка к проведению юбилейного, 10-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Пакистан пригласил Россию на энергетический форум в 2026 году
19 июня, 13:56
 
ПМЭФ-2025РОССИЯПАКИСТАННефтьГазгорнодобывающая промышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала