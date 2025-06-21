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Министр нефти Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией в нефтегазе

Министр нефти Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией в нефтегазе - 21.06.2025, ПРАЙМ

Министр нефти Пакистана рассказал о сотрудничестве с Россией в нефтегазе

Пакистан и Россия продолжают развивать сотрудничество в области горнодобывающей отрасли и нефтегазовой разведки, заявил в интервью с РИА Новости федеральный... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T17:02+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Пакистан и Россия продолжают развивать сотрудничество в области горнодобывающей отрасли и нефтегазовой разведки, заявил в интервью с РИА Новости федеральный министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Есть еще много областей, в которых мы продолжаем работать. Вчера я участвовал в групповой дискуссии о возможностях добычи полезных ископаемых, которые Пакистан может предложить миру… Еще одной областью, которой мы продолжаем заниматься, является разведка газа", - сказал Малик. Собеседник агентства отметил, что в рамках ПМЭФ провёл встречу с представителями ряда организаций, включая российского "Газпром", в ходе которой глава нефтяного ведомства обсудил различные возможности нефтегазовой разведки на шельфе, которые доступны в Пакистане. "…у нас есть возможности для сотрудничества в области импорта сжиженного газа, хранения сжиженного газа и многого другого. Поэтому мы продолжаем развивать сотрудничество", - добавил Малик. Ранее министерство энергетики РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Цивилев и глава министерства нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик на встрече в рамках ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере и гидроэнергетике. Отмечается, что ключевой темой встречи стала подготовка к проведению юбилейного, 10-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, пакистан, нефть, газ, горнодобывающая промышленность