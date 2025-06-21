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Министр нефти Пакистана сообщил о планах по закупкам российской нефти

Министр нефти Пакистана сообщил о планах по закупкам российской нефти - 21.06.2025, ПРАЙМ

Министр нефти Пакистана сообщил о планах по закупкам российской нефти

Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из РФ после завершения настройки своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) под особенности тяжелой нефти Urals,... | 21.06.2025, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Пакистан готов рассмотреть новые поставки нефти из РФ после завершения настройки своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) под особенности тяжелой нефти Urals, заявил в интервью с РИА Новости федеральный министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Как только мы завершим эту реконфигурацию и определим, какой рецепт был бы идеальным для наших нефтеперерабатывающих заводов, мы обязательно рассмотрим возможность новых поставок (российской нефти - ред.)", - сказал Малик. Со слов главы нефтяного ведомства Пакистана, осуществлённая в 2023 году поставка российской нефти являлась "пилотным проектом", который позволил нефтеперерабатывающим заводам страны ознакомится со спецификой российской марки Urals и выработать методики для оптимизации её переработки. "Я думаю, у них возникли трудности, потому что российская нефть была немного тяжелее, чем легкая нефть, которая исторически перерабатывалась на пакистанских нефтеперерабатывающих заводах. Мы продолжили совершенствовать конфигурацию нефтеперерабатывающих заводов, чтобы минимизировать и оптимизировать переработку российской нефти", - добавил Малик. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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пакистан, нефть, россия