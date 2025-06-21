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Переоценка: рубль за два года прошел путь, на который уходят десятилетия

Переоценка: рубль за два года прошел путь, на который уходят десятилетия - 21.06.2025, ПРАЙМ

Переоценка: рубль за два года прошел путь, на который уходят десятилетия

Россияне массово возвращают доверие рублю: сейчас каждый второй предпочитает хранить сбережения в национальной валюте. К примеру, в 1998 году это был лишь... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T06:06+0300

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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ, Олег Обухов. Россияне массово возвращают доверие рублю: сейчас каждый второй предпочитает хранить сбережения в национальной валюте. К примеру, в 1998 году это был лишь каждый десятый. Люди отмечают, что рубль стал стабильнее многих мировых "собратьев", а его поддержка укрепляет экономический суверенитет страны. Эксперты связывают рост благосклонности к национальной валюте с успешной адаптацией финансовой системы, контролем инфляции и новыми инвестиционными инструментами. Отмечается также стабильность – курс стал меньше зависеть от внешних шоков. На этом фоне евро и доллар, некогда считавшиеся надежной гаванью, в глазах россиян теряют привлекательность.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКрах валютных иллюзийРубль побеждает. Россияне все чаще отказываются от накоплений в долларах и евро. Согласно опросам SuperJob, шесть из десяти граждан страны теперь хранят сбережения в национальной валюте. И это рекордный показатель за последние одиннадцать лет. И дело не только в санкциях. Патриотизм, устойчивость финансовой системы и страх перед кризисами в США и Евросоюзе заставляют людей делать осознанный выбор. Часть граждан переводит валютные сбережения обратно в рубли, видя в этом более выгодную и безопасную стратегию. Этому способствует политика банков, предлагающих более выгодные условия по рублевым вкладам и накопительным счетам, рассказывает эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан."Во-первых, рубль стал восприниматься как более предсказуемая и надежная валюта для повседневной жизни. Когда доход в рублях, и тратишь рубли – логично, что и сбережения удобнее хранить в национальной валюте. Свою роль сыграли процентные ставки: рублевые вклады сейчас ощутимо выгоднее валютных. Во-вторых, на позициях доллара сказывается ожидание снижения ставки ФРС, замедление ВВП США. А к евро доверие подорвала политика стран-санкционеров и экономическая нестабильность ЕС", – поясняет экономист.Рубль переиграл долларНа фоне ужесточения санкционного режима и внутреннего регулирования Банком России валютного рынка в стране наблюдается парадоксальная динамика. Вместо традиционного бегства в валюту инвесторы голосуют за рублевые инструменты, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев."Продолжительное укрепление рубля формирует все менее позитивный сентимент у держателей доллара и евро. К тому же экспозицию на валюту сейчас можно получить в инструментах с расчетами в рублях, в частности, валютных облигациях российских эмитентов", – уточняет эксперт.Рублевый ренессансИнтересно, что с возрастом доверие к рублю только растет. Люди старшего поколения склонны избегать валютных рисков, помня кризисы 1990-х и 2000-х, когда валютные сбережения могли просто "сгореть" при банкротстве банков. Кроме того, для них рубль – это не только удобство, но и принципиальная позиция, мол: не хочу инвестировать в чужую экономику, лучше – в свою. Да и в целом, в рублевой зоне действительно стало безопаснее, считает основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров."Основной мотив – ощущение стабильности и предсказуемости. За последние годы рубль укрепился – это видно по курсу: недавно он приближался к отметке 78 за доллар и с тех пор демонстрирует относительную устойчивость даже на фоне сохраняющегося санкционного давления. Плюс, сами россияне стали чаще ориентироваться на внутренние векторы: рубль используется для оплаты в магазинах, для открытия вкладов, в инвестициях, и его динамика воспринимается как более управляемая, чем валютные колебания", – отмечает частный инвестор.Финансовый суверенитетВажную роль в возвращении доверия к рублю сыграли и государственные меры поддержки экономики. Антикризисные программы, направленные на стимулирование внутреннего производства и импортозамещение, позволили снизить зависимость от внешних факторов и укрепить позиции национальной валюты. Предприятия, получившие государственную поддержку, демонстрируют устойчивый рост, что также положительно сказывается на курсе рубля. А на фоне этих положительных изменений незаметно произошла и тихая революция в финансовых привычках россиян. То, что еще вчера казалось рискованной экзотикой – мобильные банки, мгновенные переводы, онлайн-вклады – сегодня стало повседневной нормой, говорит Лоссан."Укреплению доверия способствовала и стабильная работа банковской системы, и активная цифровизация финансов – от быстрых переводов до вкладов в пару кликов. Люди стали лучше понимать финансовые инструменты и осознаннее выбирать, как хранить деньги. Все это работает на пользу рублю", – указывает он.Еще пять лет назад доллар казался несокрушимой крепостью. Сегодня его фундамент зашатался. Виной тому – американские санкции и тарифные войны, которые стали подрывать доверие к валюте. Также не внушают оптимизма внешне- и внутриполитические риски, связанные с США, которые делают доллар небезопасным с точки зрения частного накопления, считает Сидоров."Прогнозируемое сокращение ставки ФРС сказывается на потере привлекательности доллара как актива. Это снижает его доходность и укрепляет ожидания по его ослаблению в глазах российских граждан. Отдельный фактор – нестабильная внутренняя ситуация в США. Да и критика Трампом Федрезерва и международной финансовой системы воспринимаются многими как признаки будущей волатильности доллара", – говорит специалист.Валютный патриотизмСтруктурный сдвиг в предпочтениях населения по отношению к национальным валютам отмечается и в других странах. Так, по оценкам аналитиков, рубль, юань и рупия вплотную приблизились к статусу новых "валют-убежищ", становясь не просто инструментом сбережений, а символом экономической устойчивости каждой из стран. По данным Народного банка Китая, 65 процентов граждан КНР держат средства в юанях. А Резервный банк Индии зафиксировал долю рупиевых вкладов выше отметки в 70 процентов. Однако в Азии приверженность национальной валюте формировалась десятилетиями и подкреплялась мощным экспортом. В России же такой поворот произошел всего за два года – благодаря слаженной экономической, финансовой и денежно-кредитной политике страны, уточняют эксперты.Новая реальностьВ целом, тренд на растущее доверие к национальной валюте в развивающихся странах выходит за рамки экономики, становясь частью глобального переустройства финансового мира. Когда-то доллар заменил фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. Сегодня мы наблюдаем становление новой мультивалютной системы. Для россиян это особенно важно, ведь на фоне растущих рисков в традиционных "валютных гаванях" рубль постепенно превращается в символ новой финансовой самостоятельности. Однако эксперты предупреждают: несмотря на то, что рублевые накопления действительно стали надежнее, стоит помнить о золотом правиле валютной диверсификации. Ключ к финансовой устойчивости – в разумном распределении активов с учетом личных целей. Как показывает практика, именно мультивалютные стратегии помогают крепче стоять на ногах во время непредвиденных потрясений.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

сша, китай, федор сидоров, ес, банк россии, инвестиции, валюта, рубль