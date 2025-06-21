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Глава "Роснефти" спрогнозировал рост на рынке ИИ-технологий в нефтебазе - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Глава "Роснефти" спрогнозировал рост на рынке ИИ-технологий в нефтебазе
Глава "Роснефти" спрогнозировал рост на рынке ИИ-технологий в нефтебазе - 21.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Роснефти" спрогнозировал рост на рынке ИИ-технологий в нефтебазе
Рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T10:20+0300
2025-06-21T10:20+0300
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роснефть
нефть
игорь сечин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "По экспертным оценкам, рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году. В данный момент 49% этого рынка приходится на сегмент переработки. Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта в сегменте разведки и добычи будет расти по 14% в год в следующие пять лет", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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роснефть, нефть, игорь сечин, ии, развитие ии, технологии
ПМЭФ-2025, Роснефть, Нефть, Игорь Сечин, ИИ, развитие ИИ, Технологии
10:20 21.06.2025
 
Глава "Роснефти" спрогнозировал рост на рынке ИИ-технологий в нефтебазе

Сечин: рынок ИИ-технологий в области нефтебазы к 2030 году вырастет на 83%

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"По экспертным оценкам, рынок технологий искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли вырастет на 83% уже к 2030 году. В данный момент 49% этого рынка приходится на сегмент переработки. Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта в сегменте разведки и добычи будет расти по 14% в год в следующие пять лет", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоснефтьНефтьИгорь СечинИИразвитие ИИТехнологии
 
 
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