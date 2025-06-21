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Турция продолжит сотрудничество с РФ по энергетике, заявил минэнерго страны

Турция продолжит сотрудничество с РФ по энергетике, заявил минэнерго страны - 21.06.2025, ПРАЙМ

Турция продолжит сотрудничество с РФ по энергетике, заявил минэнерго страны

Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов для Турции, Анкара рассчитывает продолжить это сотрудничество в ближайший период, заявил турецкий министр... | 21.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-21T12:10+0300

2025-06-21T12:10+0300

2025-06-21T12:10+0300

энергетика

турция

россия

нефть

сотрудничество

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АНКАРА, 21 июн – ПРАЙМ. Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов для Турции, Анкара рассчитывает продолжить это сотрудничество в ближайший период, заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, комментируя итоги своего визита в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей для Турции, очень важным поставщиком нефти, природного газа, атомной энергии, а также угля, нефтепродуктов, и у нас давнее энергетическое сотрудничество с Россией... Турецкая сторона намерена продолжить это сотрудничество в ближайший период", - сказал Байрактар в интервью турецкому госагентству Anadolu. Байрактар отметил, что в рамках своих контактов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он обсудил с российскими официальными лицами текущее состояние сотрудничества. "И то, что можно сделать в будущем. У нас была возможность встретиться с нашими соответствующими собеседниками в Санкт-Петербурге, куда мы приехали по случаю ПМЭФ. На панелях форума мы дали оценки нашему сотрудничеству в области атомной энергетики и других областях энергетики, а также глобальным событиям. Поэтому это важная площадка", - отметил он. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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турция, россия, нефть, сотрудничество