Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Три из двух". Украина удивила мир немыслимой эффективностью своей ПВО - 21.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250621/ukraina-858765993.html
"Три из двух". Украина удивила мир немыслимой эффективностью своей ПВО
"Три из двух". Украина удивила мир немыслимой эффективностью своей ПВО - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Три из двух". Украина удивила мир немыслимой эффективностью своей ПВО
Командование Военно-воздушных сил Украины в сводке за минувшие сутки в Telegram-канале сообщило о фантастической результативности своей ПВО при отражении атаки... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T22:32+0300
2025-06-21T23:25+0300
спецоперация на украине
украина
пво
россия
ракетные удары
искандер-м
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Командование Военно-воздушных сил Украины в сводке за минувшие сутки в Telegram-канале сообщило о фантастической результативности своей ПВО при отражении атаки российских оперативно-тактических ракет "Искандер".Как указывается в сводке, "противник атаковал двумя ракетами (...), сбиты три ракеты".В этой связи украинские СМИ отметили с мрачной иронией: "Достигнут новый уровень эффективности (украинских - прим. ред.) ПВО — 150 процентов".Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, в ночь на 21 июня ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам и промплощадкам, производящим беспилотники.
https://1prime.ru/20250526/iskander-857912751.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, пво, россия, ракетные удары, искандер-м
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПВО, РОССИЯ, ракетные удары, Искандер-М
22:32 21.06.2025 (обновлено: 23:25 21.06.2025)
 
"Три из двух". Украина удивила мир немыслимой эффективностью своей ПВО

Командование ВВС Украины отчиталось о трех сбитых ракетах РФ из двух запущенных

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Командование Военно-воздушных сил Украины в сводке за минувшие сутки в Telegram-канале сообщило о фантастической результативности своей ПВО при отражении атаки российских оперативно-тактических ракет "Искандер".
Как указывается в сводке, "противник атаковал двумя ракетами (...), сбиты три ракеты".
В этой связи украинские СМИ отметили с мрачной иронией: "Достигнут новый уровень эффективности (украинских - прим. ред.) ПВО — 150 процентов".
Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, в ночь на 21 июня ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам и промплощадкам, производящим беспилотники.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot
26 мая, 09:53
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПВОРОССИЯракетные ударыИскандер-М
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала