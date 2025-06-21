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"Три из двух". Украина удивила мир немыслимой эффективностью своей ПВО
"Три из двух". Украина удивила мир немыслимой эффективностью своей ПВО - 21.06.2025, ПРАЙМ
"Три из двух". Украина удивила мир немыслимой эффективностью своей ПВО
Командование Военно-воздушных сил Украины в сводке за минувшие сутки в Telegram-канале сообщило о фантастической результативности своей ПВО при отражении атаки... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T22:32+0300
2025-06-21T22:32+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Командование Военно-воздушных сил Украины в сводке за минувшие сутки в Telegram-канале сообщило о фантастической результативности своей ПВО при отражении атаки российских оперативно-тактических ракет "Искандер".Как указывается в сводке, "противник атаковал двумя ракетами (...), сбиты три ракеты".В этой связи украинские СМИ отметили с мрачной иронией: "Достигнут новый уровень эффективности (украинских - прим. ред.) ПВО — 150 процентов".Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, в ночь на 21 июня ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам и промплощадкам, производящим беспилотники.
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украина, пво, россия, ракетные удары, искандер-м
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПВО, РОССИЯ, ракетные удары, Искандер-М
"Три из двух". Украина удивила мир немыслимой эффективностью своей ПВО
Командование ВВС Украины отчиталось о трех сбитых ракетах РФ из двух запущенных
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Командование Военно-воздушных сил Украины в сводке за минувшие сутки в Telegram-канале сообщило о фантастической результативности своей ПВО при отражении атаки российских оперативно-тактических ракет "Искандер".
Как указывается в сводке, "противник атаковал двумя ракетами (...), сбиты три ракеты".
В этой связи украинские СМИ отметили с мрачной иронией: "Достигнут новый уровень эффективности (украинских - прим. ред.) ПВО — 150 процентов".
Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, в ночь на 21 июня ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским военным аэродромам и промплощадкам, производящим беспилотники.
В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot