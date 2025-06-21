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Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом
Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом - 21.06.2025, ПРАЙМ
Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом
Водород в условиях высокой себестоимости не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T10:28+0300
2025-06-21T10:28+0300
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роснефть
игорь сечин
газ
водород
нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Водород в условиях высокой себестоимости не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Его себестоимость варьируется от 200 до 400 долларов за баррель нефтяного эквивалента. Очевидно, что в таких условиях водород не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. По оценке консалтинговой компании "Делойт", внедрение "зеленого" водородного топлива обойдется в почти 10 триллионов долларов к 2050 году, добавил Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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роснефть, игорь сечин, газ, водород, нефть
ПМЭФ-2025, Роснефть, Игорь Сечин, Газ, водород, Нефть
10:28 21.06.2025
 
Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом

Сечин: водород не может быть конкурентом нефти и газа из-за высокой себестоимости

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезентация технологий водородного топлива.
Презентация технологий водородного топлива. - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Водород в условиях высокой себестоимости не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Его себестоимость варьируется от 200 до 400 долларов за баррель нефтяного эквивалента. Очевидно, что в таких условиях водород не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
По оценке консалтинговой компании "Делойт", внедрение "зеленого" водородного топлива обойдется в почти 10 триллионов долларов к 2050 году, добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Глава "Роснефти" спрогнозировал рост на рынке ИИ-технологий в нефтебазе
10:20
 
ПМЭФ-2025РоснефтьИгорь СечинГазводородНефть
 
 
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