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Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом
Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом - 21.06.2025, ПРАЙМ
Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом
Водород в условиях высокой себестоимости не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T10:28+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Водород в условиях высокой себестоимости не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Его себестоимость варьируется от 200 до 400 долларов за баррель нефтяного эквивалента. Очевидно, что в таких условиях водород не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ. По оценке консалтинговой компании "Делойт", внедрение "зеленого" водородного топлива обойдется в почти 10 триллионов долларов к 2050 году, добавил Сечин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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роснефть, игорь сечин, газ, водород, нефть
ПМЭФ-2025, Роснефть, Игорь Сечин, Газ, водород, Нефть
Сечин объяснил, почему водород не может конкурировать с нефтью и газом
Сечин: водород не может быть конкурентом нефти и газа из-за высокой себестоимости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - ПРАЙМ. Водород в условиях высокой себестоимости не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Его себестоимость варьируется от 200 до 400 долларов за баррель нефтяного эквивалента. Очевидно, что в таких условиях водород не выдерживает никакой конкуренции с нефтью и газом", - сказал он, выступая на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.
По оценке консалтинговой компании "Делойт", внедрение "зеленого" водородного топлива обойдется в почти 10 триллионов долларов к 2050 году, добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава "Роснефти" спрогнозировал рост на рынке ИИ-технологий в нефтебазе