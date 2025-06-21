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Украина откроет линии по производству оружия в странах ЕС, заявил Зеленский - 21.06.2025, ПРАЙМ
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Украина откроет линии по производству оружия в странах ЕС, заявил Зеленский
Украина откроет линии по производству оружия в странах ЕС, заявил Зеленский - 21.06.2025, ПРАЙМ
Украина откроет линии по производству оружия в странах ЕС, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. | 21.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-21T21:31+0300
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вооружения
владимир зеленский
оружие
производство
европа
украина
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. "Мы начали программу Build with Ukraine (с англ. - "Строй с Украиной" - ред.) и летом подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только. В тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Зеленский заявил, что Украина намерена начать в этих странах производство дронов разного типа, ракет и, возможно, артиллерии. Как уточняет украинский телеканал "Общественное", чьи журналисты присутствовали на встрече с Зеленским, речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250621/zelenskiy-858764850.html
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владимир зеленский, оружие, производство, европа, украина
Вооружения, Владимир Зеленский, оружие, производство, ЕВРОПА, УКРАИНА
21:31 21.06.2025
 
Украина откроет линии по производству оружия в странах ЕС, заявил Зеленский

Зеленский: Украина откроет линии по выпуску вооружения в ряде европейских стран

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы.
"Мы начали программу Build with Ukraine (с англ. - "Строй с Украиной" - ред.) и летом подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только. В тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Зеленский заявил, что Украина намерена начать в этих странах производство дронов разного типа, ракет и, возможно, артиллерии.
Как уточняет украинский телеканал "Общественное", чьи журналисты присутствовали на встрече с Зеленским, речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
СМИ сообщили, с какой целью Зеленский может поехать на саммит НАТО
20:25
 
ВооруженияВладимир ЗеленскийоружиепроизводствоЕВРОПАУКРАИНА
 
 
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