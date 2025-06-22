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В Госдуме назвали сроки восстановления розничного кредитования
В Госдуме назвали сроки восстановления розничного кредитования - 22.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали сроки восстановления розничного кредитования
Розничное кредитование в России начнет восстанавливаться во второй половине 2025 года по мере снижения ставок, которое уже началось, такое мнение высказал глава | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T09:39+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Розничное кредитование в России начнет восстанавливаться во второй половине 2025 года по мере снижения ставок, которое уже началось, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Розничное кредитование начнет восстанавливаться во второй половине 2025 года по мере снижения ставок", - сказал он. Аксаков отметил, что снижение ставок по кредитам уже началось и будет постепенно продолжаться во втором полугодии по мере того, как Банк России будет уменьшать ключевую ставку. По мнению Аксакова, ЦБ в этом году, вероятно, примет еще ряд решений о поступательном снижении ключевой ставки и может довести ее до 17-18% к концу года. "Что касается корпоративного кредитования, то сейчас меры ЦБ направлены на его охлаждение – из-за высокой доли льготных кредитов этот сегмент долгое время оставался перегретым", - подчеркнул глава комитета Госдумы по финрынку. По его мнению, потенциальные риски заключаются в возможном увеличении доли просроченных долгов, прежде всего среди малых и средних предприятий. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, россия, рф, анатолий аксаков, госдума, банк россии
ПМЭФ-2025, Финансы, РОССИЯ, РФ, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России
В Госдуме назвали сроки восстановления розничного кредитования
Аксаков: розничное кредитование начнет восстанавливаться во второй половине 2025 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - ПРАЙМ. Розничное кредитование в России начнет восстанавливаться во второй половине 2025 года по мере снижения ставок, которое уже началось, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Розничное кредитование начнет восстанавливаться во второй половине 2025 года по мере снижения ставок", - сказал он.
Аксаков отметил, что снижение ставок по кредитам уже началось и будет постепенно продолжаться во втором полугодии по мере того, как Банк России будет уменьшать ключевую ставку. По мнению Аксакова, ЦБ в этом году, вероятно, примет еще ряд решений о поступательном снижении ключевой ставки и может довести ее до 17-18% к концу года.
"Что касается корпоративного кредитования, то сейчас меры ЦБ направлены на его охлаждение – из-за высокой доли льготных кредитов этот сегмент долгое время оставался перегретым", - подчеркнул глава комитета Госдумы по финрынку.
По его мнению, потенциальные риски заключаются в возможном увеличении доли просроченных долгов, прежде всего среди малых и средних предприятий.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Петербургский международный экономический форум прошел с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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