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Алиханов разъяснил преимущества введения разрешительного режима на кассах - 22.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250622/alikhanov-858771173.html
Алиханов разъяснил преимущества введения разрешительного режима на кассах
Алиханов разъяснил преимущества введения разрешительного режима на кассах - 22.06.2025, ПРАЙМ
Алиханов разъяснил преимущества введения разрешительного режима на кассах
Более 1 миллиарда некачественных или нелегальных товаров было заблокировано в России для продажи с помощью введения разрешительного режима на кассах магазинов,... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T11:09+0300
2025-06-22T11:09+0300
экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Более 1 миллиарда некачественных или нелегальных товаров было заблокировано в России для продажи с помощью введения разрешительного режима на кассах магазинов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. "За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров. Среди них: по пиву – 299 миллионов единиц, молоку – 243 миллионов, табаку – 311 миллионов, в легпроме – 187 миллионов, безалкогольных напитках – 110 миллионов", — сказал Алиханов. В начале мая в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий ЦРПТ, оператора системы маркировки "Честный знак", Михаил Дубин рассказал, что постепенно разрешительный режим со временем должен распространиться на все категории товаров на кассах в России. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.
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бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, црпт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, ЦРПТ
11:09 22.06.2025
 
Алиханов разъяснил преимущества введения разрешительного режима на кассах

Алиханов: в России заблокировали более миллиарда некачественных и нелегальных товаров

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Более 1 миллиарда некачественных или нелегальных товаров было заблокировано в России для продажи с помощью введения разрешительного режима на кассах магазинов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
"За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров. Среди них: по пиву – 299 миллионов единиц, молоку – 243 миллионов, табаку – 311 миллионов, в легпроме – 187 миллионов, безалкогольных напитках – 110 миллионов", — сказал Алиханов.
В начале мая в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий ЦРПТ, оператора системы маркировки "Честный знак", Михаил Дубин рассказал, что постепенно разрешительный режим со временем должен распространиться на все категории товаров на кассах в России.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.
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ЭкономикаБизнесРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторгЦРПТ
 
 
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