https://1prime.ru/20250622/alikhanov-858772357.html

Алиханов рассказал, как работает механизм разрешительного режима в России

Алиханов рассказал, как работает механизм разрешительного режима в России - 22.06.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал, как работает механизм разрешительного режима в России

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки в рамках разрешительного режима позволяет заблокировать целые партии | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T11:29+0300

2025-06-22T11:29+0300

2025-06-22T11:29+0300

экономика

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антон алиханов

минпромторг

роспотребнадзор

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки в рамках разрешительного режима позволяет заблокировать целые партии небезопасных товаров, так, например, было сделано в отношении ряда БАДов и бутилированной воды. "Система маркировки позволяет в течение часа заблокировать партии небезопасных товаров по решению контрольно-надзорных органов. Например, Роспотребнадзор на основе исследований превентивно это сделал в отношении 6 миллионов БАДов по всей стране с опасным содержанием лития, мелатонина и симетикона. Аналогичным образом из-за инцидента с отравлением были оперативно прекращены продажи партии из 2,5 миллионов бутылок воды. Тем самым у нас появился механизм быстрой остановки продаж продукции, в отношении которой есть сомнения в качестве и безопасности", — сказал министр. Он отметил, что в России не только происходит контроль за самими товарами, но и силами контрольных органов закрывают нелегальные производства. Так, в частности, было выявлено и закрыто 56 нелегальных табачных фабрик. "Одновременно с этим многие предприятия вышли из теневого сектора и стали работать по закону. Именно так появилось более 550 "новых" производителей воды, в 10 раз увеличилось число легальных импортеров БАД и в три раза – тех, кто их выпускает", — добавил Алиханов. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.

https://1prime.ru/20250622/alikhanov-858771173.html

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бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, роспотребнадзор