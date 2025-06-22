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Алиханов рассказал, как работает механизм разрешительного режима в России - 22.06.2025, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал, как работает механизм разрешительного режима в России
Алиханов рассказал, как работает механизм разрешительного режима в России - 22.06.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, как работает механизм разрешительного режима в России
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки в рамках разрешительного режима позволяет заблокировать целые партии | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T11:29+0300
2025-06-22T11:29+0300
экономика
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
роспотребнадзор
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки в рамках разрешительного режима позволяет заблокировать целые партии небезопасных товаров, так, например, было сделано в отношении ряда БАДов и бутилированной воды. "Система маркировки позволяет в течение часа заблокировать партии небезопасных товаров по решению контрольно-надзорных органов. Например, Роспотребнадзор на основе исследований превентивно это сделал в отношении 6 миллионов БАДов по всей стране с опасным содержанием лития, мелатонина и симетикона. Аналогичным образом из-за инцидента с отравлением были оперативно прекращены продажи партии из 2,5 миллионов бутылок воды. Тем самым у нас появился механизм быстрой остановки продаж продукции, в отношении которой есть сомнения в качестве и безопасности", — сказал министр. Он отметил, что в России не только происходит контроль за самими товарами, но и силами контрольных органов закрывают нелегальные производства. Так, в частности, было выявлено и закрыто 56 нелегальных табачных фабрик. "Одновременно с этим многие предприятия вышли из теневого сектора и стали работать по закону. Именно так появилось более 550 "новых" производителей воды, в 10 раз увеличилось число легальных импортеров БАД и в три раза – тех, кто их выпускает", — добавил Алиханов. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.
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бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, роспотребнадзор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Роспотребнадзор
11:29 22.06.2025
 
Алиханов рассказал, как работает механизм разрешительного режима в России

Алиханов: система маркировки позволяет блокировать целые партии небезопасных товаров

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов интервью РИА Новости рассказал, что система маркировки в рамках разрешительного режима позволяет заблокировать целые партии небезопасных товаров, так, например, было сделано в отношении ряда БАДов и бутилированной воды.
"Система маркировки позволяет в течение часа заблокировать партии небезопасных товаров по решению контрольно-надзорных органов. Например, Роспотребнадзор на основе исследований превентивно это сделал в отношении 6 миллионов БАДов по всей стране с опасным содержанием лития, мелатонина и симетикона. Аналогичным образом из-за инцидента с отравлением были оперативно прекращены продажи партии из 2,5 миллионов бутылок воды. Тем самым у нас появился механизм быстрой остановки продаж продукции, в отношении которой есть сомнения в качестве и безопасности", — сказал министр.
Он отметил, что в России не только происходит контроль за самими товарами, но и силами контрольных органов закрывают нелегальные производства. Так, в частности, было выявлено и закрыто 56 нелегальных табачных фабрик.
"Одновременно с этим многие предприятия вышли из теневого сектора и стали работать по закону. Именно так появилось более 550 "новых" производителей воды, в 10 раз увеличилось число легальных импортеров БАД и в три раза – тех, кто их выпускает", — добавил Алиханов.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
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ЭкономикаБизнесРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторгРоспотребнадзор
 
 
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