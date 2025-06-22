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В Турции оценили последствия закрытия Ормузского пролива для Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ
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В Турции оценили последствия закрытия Ормузского пролива для Ирана
В Турции оценили последствия закрытия Ормузского пролива для Ирана - 22.06.2025, ПРАЙМ
В Турции оценили последствия закрытия Ормузского пролива для Ирана
Закрытие Ормузского пролива нанесет ущерб самому Ирану, поскольку за счет него он финансирует 47% своих военных расходов, заявил известный турецкий экономист... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T17:44+0300
2025-06-22T17:46+0300
энергетика
финансы
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
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АНКАРА, 22 июн – ПРАЙМ. Закрытие Ормузского пролива нанесет ущерб самому Ирану, поскольку за счет него он финансирует 47% своих военных расходов, заявил известный турецкий экономист Гёкхан Ускуай. Ранее в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент считает необходимым закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности. По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через Ормузский пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, пошли на азиатские рынки, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея. "Через Ормузский пролив Иран реализует 90-99% своего нефтяного экспорта. За счет нефтяных доходов он финансирует 47% своих военных расходов. На нефть и газ приходится 25% общего ВВП и 45% бюджетных поступлений... Закрытие Ормуза нанесет самый большой ущерб! Иран сам на себя наложит эмбарго", - написал аналитик в соцсети Х. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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финансы, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, мид, магатэ
Энергетика, Финансы, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, МИД, МАГАТЭ
17:44 22.06.2025 (обновлено: 17:46 22.06.2025)
 
В Турции оценили последствия закрытия Ормузского пролива для Ирана

Турецкий экономист Ускуай: закрытие Ормуза нанесет ущерб самому Ирану

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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АНКАРА, 22 июн – ПРАЙМ. Закрытие Ормузского пролива нанесет ущерб самому Ирану, поскольку за счет него он финансирует 47% своих военных расходов, заявил известный турецкий экономист Гёкхан Ускуай.
Ранее в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что парламент считает необходимым закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности. По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через Ормузский пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, пошли на азиатские рынки, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
"Через Ормузский пролив Иран реализует 90-99% своего нефтяного экспорта. За счет нефтяных доходов он финансирует 47% своих военных расходов. На нефть и газ приходится 25% общего ВВП и 45% бюджетных поступлений... Закрытие Ормуза нанесет самый большой ущерб! Иран сам на себя наложит эмбарго", - написал аналитик в соцсети Х.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
"Зачем им это?" В США оценили планы Ирана по закрытию Ормузского пролива
16:53
 
ЭнергетикаФинансыИРАНСШАОрмузский проливДональд ТрампАнтониу ГутеррешООНМИДМАГАТЭ
 
 
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