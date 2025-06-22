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Савельев допустил покупку зарубежных самолетов российскими авиакомпаниями
Савельев допустил покупку зарубежных самолетов российскими авиакомпаниями - 22.06.2025, ПРАЙМ
Савельев допустил покупку зарубежных самолетов российскими авиакомпаниями
Авиакомпании РФ смогут покупать иностранные самолеты в случае появления такой возможности, приобретение дополнительного флота необходимо для наращивания... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T15:58+0300
2025-06-22T15:58+0300
2025-06-22T15:58+0300
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ смогут покупать иностранные самолеты в случае появления такой возможности, приобретение дополнительного флота необходимо для наращивания пассажиропотока, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Пассажиропоток на отечественных авиалиниях к 2030 году должен достичь 158 миллионов человек. "Конечно, на таком парке мы такой объем не перевезем. Но мы исходим из того, что рано или поздно рынки откроются и, кроме нашего авиапрома, мы сможем закупать импортные самолеты, если наши не будут готовы", - сообщил Савельев. "Каждая авиакомпания может иметь в своем парке 50 процентов отечественных и 50 процентов импортных (самолетов - ред.). Поэтому мы создаем заделы для авиационной промышленности, чтобы она могла спокойно работать, рассчитывать на заказ", - уточнил он.
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бизнес, россия, рф, виталий савельев
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев
Савельев допустил покупку зарубежных самолетов российскими авиакомпаниями
Савельев: авиакомпании РФ смогут импортировать самолеты в случае появления возможности
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ смогут покупать иностранные самолеты в случае появления такой возможности, приобретение дополнительного флота необходимо для наращивания пассажиропотока, заявил вице-премьер Виталий Савельев в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
Пассажиропоток на отечественных авиалиниях к 2030 году должен достичь 158 миллионов человек.
"Конечно, на таком парке мы такой объем не перевезем. Но мы исходим из того, что рано или поздно рынки откроются и, кроме нашего авиапрома, мы сможем закупать импортные самолеты, если наши не будут готовы", - сообщил Савельев.
"Каждая авиакомпания может иметь в своем парке 50 процентов отечественных и 50 процентов импортных (самолетов - ред.). Поэтому мы создаем заделы для авиационной промышленности, чтобы она могла спокойно работать, рассчитывать на заказ", - уточнил он.
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